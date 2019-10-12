【觀察】韓國瑜的「兩岸政策」：一襲拆開來如過眼雲煙的拼布

時逢台灣2020大選將屆，台灣各界齊聚慶祝雙十，但檯面下各總統候選人較勁卻也暗潮洶湧。10月10日，高雄市長、國民黨籍總統候選人韓國瑜特意在高雄直播，公佈其與國政顧問團所擬定的「兩岸政策白皮書」，不只對手蔡英文競選辦公室譏其為「人民日報社論」，對國民黨兩岸政策抱有憧憬的人，看完感到了無希望的，也不在少數。最大的問題在於，韓國瑜提出的兩岸政策如宛如一襲華麗的拼布，拆開來卻是令人摸不著頭緒且未有新意。

韓國瑜（左三）穿上國旗裝與其國政顧問發表兩岸政策白皮書。（聯合新聞網）

韓國瑜偕國政顧問團兩岸組二位成員趙建民、蘇起，以及國政顧問團總召張善政、台灣前國安局長蔡得勝一同穿上「國旗衣」發佈的兩岸政策白皮書，分成四個部分：問題分析、立場、政策主張與結論，每個部分都用條列式陳述。在問題分析部分，數落了蔡英文兩岸施政失敗導致的各方面危機，延續了韓國瑜2018年勝選倚靠的作風，可是「愛台灣，護中華；顧腹肚，拚未來」的政策立場與願景，卻揉雜了太多的標語，使人看不出究竟重點何在。

相較於蔡英文雙十演說對「反對一國兩制」、「中華民國不是誰的專利」、「團結中華民國台灣」明確的的立場宣示，此前擺蕩在「九二共識」與「憲法一中，台灣優先」之間的韓國瑜團隊，最後公佈的政策結果，不僅未推陳出新，甚至連做出取捨都沒有，反而是揉合更多的說法，讓人更摸不著頭緒：強調「中華民國主權」、又要反對「一國兩制」、反對「台獨」；聲援香港的同時，也提出兩岸和平、恢復對話，還要大陸民主化，這些要求像是一盤散沙，極無攻擊性。此外，韓國瑜國政顧問團兩岸組共八位成員，到場一同發佈的僅有二位，或許也表示了兩岸組內部對這份看起來是一襲拼布的白皮書，力挺的程度不高。

韓國瑜的白皮書顯然開闢了太多戰場，既打了蔡英文，也打了大陸，但最重要的能凸顯他跟蔡英文不同的對兩岸未來關係的理念與主張，卻只停留在「重建兩岸對話架構」這個馬英九時期的政策進展，無異於是「活在過去」。 眾所皆知，影響兩岸關係甚巨的，是國際的強權結構。馬英九時期的國際大氣候，其權力結構與現今相差何止千里？

韓國瑜以貼地氣的語言打中台灣庶民的心，但兩岸論述卻未能與時俱進。（高雄市政府提供）

歷史是不斷演進的，正如古希臘哲人赫拉克利特（Heraclitus）所說，「人不可能兩次踏進同一條河」，同樣的外部條件，也不可能重現，更難以平衡。美國與中國大陸的結構性衝突既已浮上檯面，就回不去雙方一同反恐那時的「蜜月期」，而全球自由主義國際秩序與多邊合作的瓦解，更預示著二戰後同盟國建立起的世界格局即將有變；遑論兩岸間自習近平2019年伊始提出「一國兩制台灣方案」後，單方面推進兩岸統一進程，台灣各黨派至今仍無法提出具體積極的方案，只是鄉愿。

韓國瑜與其幕僚在發佈會上強調，蔡英文充其量不過是兜售亡國感的「芒果蔡」，無論這個論調是否正確，至少蔡英文很清楚地在「兜售」某個產品，作為競爭對手的韓國瑜，以繁雜的「愛台灣，護中華；顧腹肚，拚未來」為口號，卻沒有能推出什麼產品的差異性與前瞻性，更沒辦法與年輕人的生命接軌。讀者看完這宛如一襲老舊布料拼裝的兩岸政策，很可能只會如過眼雲煙，沒有印象、更不會較真。