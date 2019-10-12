【掃黑除惡】第二次推進會召開　下階段將以重點地區行業為突破口

時值全國掃黑除惡專項鬥爭第二年的收尾階段，第二次推進會日前在陜西西安召開，政法委書記、全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組組長郭聲琨，以及公安部部長、副組長趙克志等中共黨政高層都有出席。

全國掃黑除惡專項鬥爭第二次推進會日前在陝西西安召開。（中央政法委長安劍）

會議明確下一階段推進掃黑除惡專項鬥爭的總體思路，要以重點地區、行業、領域為突破口，緊盯涉黑涉惡重大案件、「保護傘」、「關係網」、黑惡勢力經濟基礎不放，確保依法打深打透、除惡務盡。同時，會議着眼於明年的長效常治，研究探索長效機制，推進綜合治理，推進基層基礎建設，推進自身建設，為「全面建成小康社會」的目標創造安全穩定的社會環境。

會議上有公布一系列掃黑除惡的成績，包括截至9月25日，全國打掉2367個涉黑組織、29571個涉惡犯罪集團，共計有34792名涉黑涉惡違法犯罪人員投案自首。概括來講，專項鬥爭成效主要表現為社會治安環境明顯改善，今年上半年全國刑事案件同比下降6%，八類嚴重暴力案件下降11.1%，涉槍案件下降44%；黨風政風明顯好轉，截至9月底，全國紀檢監察機關立案查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」案件移送司法機關5500人；基層組織建設明顯夯實，全國組織部門排查整頓軟弱渙散村黨組織7.38萬個，清理黑惡勢力干擾、滲透的村組織1700多個，進一步鞏固基層政權等。

會議又提到，掃黑除惡專項鬥爭已進入「爬坡攻堅」的新階段，形勢更加複雜，任務更加艱巨。面對專項鬥爭進入「深水區」，要咬定深挖整治目標不動搖，持續發力、攻堅克難，推動專項鬥爭橫向拓展、縱向深入，努力實現破案攻堅、「打傘破網」、「打財斷血」及行業治理上的新突破。

會議明確下一階段推進掃黑除惡專項鬥爭的總體思路，要以重點地區、行業、領域為突破口。（視覺中國）

而針對加強支撐保障掃黑除惡，會議提出要重點完善法律政策指導、線索摸排核查、依法辦案及宣傳引導共四方面的機制，採取有針對性措施。為推動專項鬥爭深入展開發揮重要作用，下一步亦要繼續用好督導、考評等方式，發現問題、傳導壓力、推動落實。至於促進長效常治方面，會議重點研究探索長效機制、推進基層基礎建設、加強自身建設三方面工作，堅持目標、問題導向，提前統籌謀劃，推動專項鬥爭向既定目標邁進。

（中央政法委長安劍）