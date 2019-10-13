人民日報批台灣新版歷史課綱：不容「教育台獨」得逞

台灣新學年推行的《108課綱》，自去（2018）年審定時，便因歷史觀與國族認同的部分引起諸多爭議，其中歷史教科書寫進「台灣地位未定論」，被視為對於「戰後台灣主權歸中國」的挑戰。 大陸官媒《人民日報》今天（13日）發表評論文章指，按照台灣新課綱編寫的歷史教科書扭曲事實、篡改歷史，搞「去中國化」和 「教育台獨」，貽害無窮，必須正本清源。

台灣新課綱將中國史納入東亞史教授，引發爭議。（資料圖片／聯合報）

文章稱，台灣新版歷史教科書內容「去中國化」、「媚日」，新課綱以南島語系取代中華民族作為台灣人的祖先，台灣以中華文化為主流的事實被篡改成「多元文化的台灣」，以否定《開羅宣言》和《波茨坦公告》法律效力為理論依據的「台灣地位未定論」赫然在冊，美化日本殖民統治成為「政治正確」。

文章指出，從李登輝、陳水扁執政時代起，「台獨」勢力一刻不曾放鬆對青少年的毒害。國民黨上台後啟動課綱微調，卻被「台獨勢力」裹挾不明真相的學生瘋狂阻擊而胎死腹中。2016年民進黨上台後，迫不及待地開始操弄課綱議題。時至今日，蔡英文政府搞出史上最「獨」歷史課本，簡直完全淪為民進黨「台獨」思想宣傳品。

文章續指，20多年來，「台獨」分裂勢力在教育領域不斷推進「去中國化」，滲透「台獨史觀」，圍繞中學歷史課綱的爭議一直不斷。執政者蓄意修改歷史教科書，以「日治」取代「日據」，把日本「投降」改成「終戰」，為日本侵略者塗脂抹粉，這樣的極端例子不勝枚舉。

台灣教育部推行的新課綱曾遭到藍營立委強烈反對。（資料圖片／聯合報）

文章指出，「台獨」勢力熱衷於對歷史課綱「上下其手」，因為篡改歷史課綱是「文化台獨」成本最低、風險最小而效果最好的系統工程。割斷台灣與大陸的血緣聯繫與文化情感，試圖將中華文化「連根拔起」——蔡英文政府不敢明火執仗地搞「法理台獨」，但「文化台獨」「教育台獨」的動作卻愈來愈頻密。此招一舉兩得，近可討好「急獨」勢力拿到選票，遠可實現「漸進式台獨」目的。

文章最後指，蔡英文政府的居心已是路人皆知。正如國台辦發言人所指出，任何「去中國化」的行徑，都無法割裂兩岸的歷史聯結，都無法改變台灣是中國一部份的事實。民進黨政府倒行逆施、數典忘祖，已經遭到台灣社會的強烈反對，還必將繼續遭到兩岸同胞更加強有力的遏制和打擊。

（人民日報）