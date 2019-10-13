【觀察】中美貿易戰「非常接近」結束　特朗普的話能當真嗎？

由於最新一輪的中美貿易談判取得積極成果，美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日給予中國國務院副總理劉鶴「白宮待遇」。在回答記者提問時，特朗普表示，美中兩國「非常接近」終結貿易戰。但從過往經驗和中美一些棘手的爭議仍有待解決現實來看，情況可能並不如特朗普所講的那麼樂觀。

11日在白宮橢圓形辦公室與劉鶴30多分鐘的會面談話中，特朗普整體上口吻積極，少了一些過去在這種高級場合威脅加税的做法，基本沒有提出一些要挾性的條件，甚至接受中國思路，分第一、第二、第三個階段開展談判，逐步解決中美貿易爭端。

他在回答記者提問時說：「我認為我們已非常接近（結束貿易戰）。我認為當前是一個非常重要的階段。」特朗普在答問過程中還提到，他很高興看到，美中經貿磋商取得了實質性的第一階段成果，這對美中兩國和世界都是重大利好。希望雙方團隊抓緊工作，及早確定第一階段協議文本，並繼續推進後續磋商。

特朗普多次強調，美中兩國將達成一個「偉大的協議」，其意義將超越關税問題本身。他表示自己完全贊同中方所說的處理好中美經貿關係有利於中國，有利於美國，也有利於世界的和平與繁榮。

特朗普甚至在和劉鶴的這次會面中，表示美中貿易協議有可能在11月智利舉行的亞太經合組織（APEC）上，由他本人與中國國家主席習近平正式簽署。特朗普希望在未來三至五個星期達成文本。

特朗普的這種表述相當樂觀，但特朗普曾多次做過這樣的表示。2018年11月份，阿根廷參加G20峰會期間，特朗普就曾暗示「接近」達成協議。

但在今年5月份，中美多次談判達成的貿易協議草案最終未能簽署，特朗普當時表示，中方推翻了協議。北京方面指，是華盛頓方面提出了北京不能接受的條件導致協議擱淺。

參與白宮會面的美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，美國方面將不會在預定的10月15日將預定的針對中國2,500億美元產品的關税從25%提升至30%。他表示，美中雙方在一些關鍵性問題上達成協議，但是還有工作要做，他暗示仍有許多棘手的問題有待解決。

中國副總理劉鶴表示，中美貿易談判在許多方面取得重要進展。「我們很高興」，中方已邀請美方進行下一輪協商。

參與談判的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）則表示，關於應在12月份實施的對華關税，美國總統特朗普尚未做出正式決定。

這些表述似乎都顯示，中美貿易戰真正意義上的結束，現在言說還為時尚早，更何況中間還可能存在變數。《香港01》早前就曾指出，中美貿易戰將是一場持久戰。這一判斷現在看來，依然並不過時。

當然，能夠達成階段性協議，並分階段逐步解決中美貿易爭端，無論對於中美，還是對於世界而言，也是相當的利好消息。因為中美貿易戰不僅影響到中美，也影響到世界局勢。

根據第一階段談判的成果，特朗普宣布，暫停在10月中旬提高對已加徵關税的税率。對於12月15日計劃加徵的關税，特朗普還沒有做出最終決定。但從特朗普的表態來看，他對此也是持開放態度。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也說，10月中旬提升關税税率的計劃暫停了，如果時間允許的話，並找到解決方案的話，美國將在12月加税計劃前預先做出決定。

特朗普做出這樣的宣布，至少從表面看，這是一個雙方都做出了妥協的結果。從美國方面來看，特朗普放棄了之前堅持要求的一個全面性協議，特朗普從五月份以來一直堅持的這樣一個全面性協議立場上明顯後退；現在，特朗普把一個「完全協議」放在下一個階段。

多維新聞此前就曾指出，總體上看，相比較而言，特朗普此次就中美貿易問題的表態最為理性，多了一些耐心，當然也有更高的期待值。不再像過去那樣，要在數週內達成一個全面的完美協議。此次談話，特朗普整場沒有提到「完美」或「全面」等字眼，只強調分階段「完成」協議。

對於中國而言，特朗普及其幕僚提到的這些進展，也絕非中方的單方面讓步。比如，開放金融服務業，本來就是中國改革的其中一個方面，這恰好對中國有利。最後，特朗普政府同意分階段談判，恰好是中國主張的體現，為中國贏得更多的時間。