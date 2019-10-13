【中美貿易戰】從兩國關係到留學生問題　特朗普回應中國傳媒提問

當地時間11日，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室會見到訪的中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，隨後回答中國傳媒的提問。 從中美兩國關係，到正在磋商的中美協議；從中國留學生赴美，到「實體清單」，再到中國磋商團隊的表現；對於這些被密切關注的問題，美國總統特朗普均一一回應。

特朗普回應《鳳凰衛視》提問時表示，他認為中美關係「很棒」。（資料圖片）

特朗普回應《鳳凰衛視》提問時表示，他認為中美關係「很棒」，這種關係在某種程度上可能比以往更好。他稱，兩國經歷非常艱苦的談判，從來沒有像這樣的談判。平心而論，會給中國極大的讚譽，「現在我們達成了一項協議，我認為將會對中國很好，對美國也很好。」

他又指，絕對歡迎中國企業在美國投資。由於美國正在與中國公司開展很多業務，必須對某些公司考慮安全因素，必須謹慎行事，必須密切關注。「就像我們在中國和中國企業做著極好的生意一樣。它已經結束了，我們已在逐漸減少這方面，但是我們有意為之，但是會很快又開始建立起來，我認為將會比以前規模更大。」

不會區別對待中國留學生

特朗普接受《人民日報》記者提問時表示，美國繼續歡迎中國留學生赴美學習，將不會區別對待中國留學生。

他還指出，美國高校將對中國留學生關閉的消息並不屬實，他本人希望對中國人民傳遞如下這一點——美國的教育系統是開放的，人們根據他們的才智來到這裡，「有很多人才從中國來到這裡，在我們的大學裡佔據了很多位置，我們希望繼續保持這一點。」

特朗普表示，他認為中美已非常接近結束貿易戰。（資料圖片）

「非常接近」結束貿易戰

在回答《新華社》記者提問時，特朗普說：「我認為我們已非常接近（結束貿易戰）。我認為當前是一個非常重要的階段。」他表示，很高興看到美中經貿磋商取得實質性的第一階段成果，這對美中兩國和世界都是重大利好。希望雙方團隊及早確定第一階段協議文本，並繼續推進後續磋商。

特朗普強調，美中兩國將達成一個「偉大的協議」，其意義將超越關稅問題本身。他表示自己完全贊同中方所說的處理好中美經貿關係有利於中國，有利於美國，也有利於世界的和平與繁榮。

他在接受中央廣播電視總台記者相關提問時表示，美中雙方經貿磋商已進行一年多，中方團隊堅定不移，表現出色，中國人民應為自己的磋商團隊感到驕傲。他還表示，雙方在磋商過程中有了較好的相互了解，美方團隊成員尊重中方團隊。

「實體清單」問題上，特朗普對《中國日報》稱，會查看黑名單，然後將確定哪些公司將會在那個清單上。