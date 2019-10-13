【逃犯條例】外交部駐港公署正告克魯茲：中國土地不容撒野

支持美國《香港民主與人權法案》的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）昨日（12日）訪問香港，他身穿黑衣以示對香港示威的支持，並表示他與香港人站在一起，呼籲中國政府「兌現其對維持香港政治自由的承諾」。 針對克魯茲在港言論，外交部駐港公署發言人今天（13日）發出聲明，指克魯茲「肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，睜着眼睛說瞎話，昧着良心搞破壞，公然來港作秀表演，為極端暴力分子搖旗吶喊、撐腰打氣，對香港事務和中國內政大放厥詞、指手畫腳」，駐港公署對此表示極度憤慨，予以強烈譴責。

圖為克魯茲。（資料圖片）

駐港公署發言人表示，克魯茲「造謠污衊之荒謬低劣，已到了令人不齒的地步，喪失起碼的是非標準和道德良知」，又指克魯茲將「黑衣暴徒肆意踐踏法治，危害公共安全，企圖以暴力手段搶奪管治權、摧毀『一國兩制』」美化為「爭取人權和民主」的抗爭，「惡毒詆毀中央政府和特區政府，其險惡用心和卑劣伎倆早已被世人識破。」

發言人強調，事實不容抵賴，「正是各種外國干預勢力充當香港極端暴力分子的代言人和保護傘，暴徒們才會如此有恃無恐、無法無天；正是由於外國干預的黑手與香港禍國亂港分子相互勾結、狼狽為奸，香港局勢才會惡化到今天這樣令人痛心的地步。包括香港同胞在內的中國人民堅決反對克魯茲這樣撒謊成性的政客來港尋釁挑事，我們捍衛國家主權安全與香港繁榮穩定的決心堅定不移。」

發言人最後指，要正告克魯茲之流「脫下黑衣、收回黑手，停止插手香港事務，不得在中國的土地上撒野」。

（綜合報道）