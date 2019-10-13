鄭州市政協主席黃保衛主動投案　曾任公安局長疑涉「皇家一號」案

河南省紀委12日發佈消息，鄭州市政協主席黃保衛涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案。黃保衛曾任鄭州市公安局長，最為人熟知的就是，轟動的鄭州「皇家一號」案在其任內發生。

曾任河南省鄭州市公安局長的黃保衛（手持鼓槌者），在鄭州政協主席任上落馬。（鄭州政協官網）

綜合內媒報道，黃保衛曾擔任鄭州市委常委、政法委書記，鄭州市公安局局長。2018年，河南徹查黑惡勢力「保護傘」，鄭州警界多人被查。2018年9月，59歲的黃保衛卸任政法委書記，到政協履職。當時就有消息指，黃保衛可能落馬。

黃保衛主政鄭州警界期間，河南省公安廳、鄭州市公安局等部門查封了「皇家一號」等涉黃場所。不過，也有報道稱，曾經是鄭州「政法王」的黃保衛，被曝是鄭州「皇家一號」幕後的大靠山。

鄭州「皇家一號」夜總會2012年8月開業，有中原第一會所之稱。據稱，該夜總會剛開業時，女公關數量超過1000人，後來長期維持在500人左右。據說鼎盛時期，至少有4500名女公關在皇家一號從事色情服務活動。

2013年11月1日夜，「皇家一號」夜總會因涉嫌色情被突擊搜查。來自河南新鄉的1000多名警察悄無聲息地包圍了人山人海的「皇家一號」，被帶走的人「押了十幾車」。

據事後披露，2013年10月至2015年5月，河南省公安廳紀委牽頭組織查處鄭州「皇家一號」系列案件，共抓獲犯罪嫌疑人260餘名，查扣追贓價值近3億元，查處違紀違法公安民警152人、檢察官3人，其中團、處級領導幹部26人。

公開資料顯示，2014年4月18日上午，隨着「皇家一號」案偵查結束，包括鄭州市公安局副局長周廷欣、治安支隊支隊長王新敏、副支隊長張宏君等在內的，鄭州市公安局的8名民警和鄭州市公安消防支隊的2名民警落馬。

當天下午，時任鄭州市公安局局長黃保衛還召開黨委會和全市民警大會。黃保衛說，儘管此次調查的是民警個人行為，但也暴露出公安機關在治安管理、廉政建設等方面存在的問題，要求其他與「皇家一號」有關的涉案人員主動到相關部門說明情況，爭取寬大處理。

「皇家一號」夜總會案引發鄭州警界大地震持續。2014年9月21日，河南省人大副主任、前河南省公安廳廳長秦玉海落馬。

黃保衛還曾是河南省委原常委、政法委原書記吳天君下屬。吳天君曾在2012年2月至2016年5月任河南省委常委、鄭州市委書記，當時黃保衛的身份是鄭州市委常委、政法委書記、市公安局局長。2016年11月，吳天君被查。2017年8月，吳天君獲刑11年。