施華，你在談論的絕不是言論自由

剛剛過去的一周，因為侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）在其個人Twitter上發佈了一則支持香港反修例示威運動的推文，引發了一場中美之間的口水戰。抵制、憤怒、愛國主義以及言論自由邊界討論，充斥在本該與政治絕緣的競技場上。

其實這個事件發酵至今天，已經完全背離了莫利開始關於香港問題的討論，從施華（Adam Silver）表態一刻，已經轉向了中美社會價值觀區別最大地方，什麼是言論自由？言論自由究竟是否有邊界？套用中國網民的一句評論，「史端（David Stern，前NBA總裁）摸爬滾打花30年打開的大門，姚明搭建的橋樑，莫利用3天就給關上了，施華還給加了一把鎖。」所以，今天中美社會關於「莫利事件」最大的分歧不是那道門或者橋樑，而是那一把「鎖」，是「言論自由」。

言論自由沒有錯，「人人生而自由」也是中國人篤信的觀點，但是「莫利事件」本質在於仇恨言論和暴力示威應否獲得支持？是否應該將「支持」美化為「言論自由」？

就在莫利一事後不久，10月10日NBA勇士隊與森林狼隊的季前賽中，在當天的比賽前，西班牙體育文化團體「Castellers de Vilafranca」的數十名成員進行了一場「疊人塔」表演。 視頻顯示，身處「塔尖」的兩名表演者分別展示出美國國旗以及加泰羅尼亞「星旗」。此事也引發了西班牙人的極大憤怒，因為「加泰羅尼亞」同樣是西班牙一個敏感的政治地帶，加泰羅尼亞「星旗」被視為「加獨」之旗。

這起碼可以告訴施華和他的支持者們一個道理，將「國家分裂」、支持暴力異化為言論自由的說辭，並不是只有中國無法接受，即使作為西方國家的西班牙，當看到一項體育賽事開始在敏感的政治地帶中扮演角色，都會感到憤怒。這個道理也適用北愛爾蘭之於英國，車臣之於俄羅斯。

然後，再談施華，當談論到「言論自由」，他是一個「雙重標準者」。雖然在莫利事件之後施華緊急赴華，但是對不起，沒有道歉，沒有誠懇，在施華眼中這是生意，他所謂支持言論自由只是對美國內部批評聲音的回覆。

舉一個例子，在美國的社會環境和NBA這個黑人球員居多的商業賽事中，「種族歧視」是一個絕對言論禁區，2014年，NBA快艇隊老闆史杜寧（Donald Sterling）和女友的聊天錄音被曝光，在錄音中，史杜寧讓女友離黑人遠點，不要把和黑人的合影掛在互聯網上。這份錄音被曝光了，成了「歧視黑人」的嚴重事件。按理說，這是斯特林的言論自由，種族歧視可以被譴責，但是並不違法，斯特林有歧視黑人的自由，別人也有譴責史杜寧的自由，這才是真正的言論自由。但是施華對史杜寧處以NBA章程裏的最高罰款金額250萬美元，並終身禁止史杜寧踏入NBA的球館。

沒有對比就沒有傷害，為什麼談論「種族歧視」沒有自由，而支持「暴力」卻被認為是自由？至於一個美國人究竟該怎樣談論香港問題，相信金州勇士隊主教練科爾（Steve Kerr）的回答可能更加智慧——「作為一個美國人，這樣說是我的權利。但這不意味着我討厭我的國家，這意味着我希望解決問題。中國人也不會問我人們舉着AR-15s在商場裏互相殘殺的事兒。沒人問過我這個問題。」「我們可以拿出一張世界地圖，並指出每個地方存在的這樣那樣的問題。這個世界是很複雜的，不是非黑即白的，還有更多的是灰色。我知道現在流行非黑即白。你要麼是好人，要麼是魔鬼。如果以這種方式做事會很容易，但並不現實。」