【逃犯條例】環時：若美通過涉港法案　克魯茲應列禁訪港黑名單

支持美國《香港民主與人權法案》的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）上周六（12日）訪問香港，他身穿黑衣以示對香港示威的支持，並表示他與香港人站在一起，呼籲中國政府「兌現其對維持香港政治自由的承諾」。 內地官媒《環球時報》昨日（13日）刊文指，克魯茲到香港的唯一目的是破壞香港穩定，並把這種破壞搞成在美國可以政治加分的東西。如果美國通過《香港人權與民主法案》，以後克魯茲這樣的人亦應被列入禁止訪港的黑名單，並受到更多制裁。對應美方的行動，他們的親屬亦應被考慮納入受限的範圍。

9月8日香港人權與民主法案遊行。（資料圖片／張浩維攝）

文章稱，克魯茲雖然嘴上說他支持「非暴力」，但這一表態只是對他「公開挺香港暴力示威」的一種掩護，又指克魯茲來港是為阻止理性在這座城市回升、煽動局勢增加熱度，「他是美國鼓動香港激進示威者『不要停下來』的活人喇叭。」

對於林鄭取消與克魯茲的會見遭克魯茲批評「軟弱」，文章認為，這顯示克魯茲的傲慢與自負已突破政治人物應有的外交儀態。「出訪時有可能受到不同層級的接待，這個世界沒有給美國參議員必須受到最高規格會見的特權，克魯茲也太把自己當回事了。」

文章指出，克魯茲沒有嚴厲譴責暴徒，相反卻誣稱香港警察搞「鎮壓」，是把美國政壇上顛倒黑白那套最極端的東西拿到香港來表演，他成為周日（13日）香港局勢中最突出的破壞性因素之一，讓氣焰已經衰減的一些示威者產生一縷新的幻覺。「克魯茲與香港激進示威者絕對是『一夥的』，他就差舉着一根鐵棍子加入暴徒的隊伍，直接打砸香港街頭的公共設施，或者對警察施暴了。」

圖為克魯茲。（資料圖片）

文章續指，克魯茲是古巴裔，反華反共親台是他為自己刻意打造的政治標籤。他這次訪港在美國國會議員裡帶了一個「親臨香港赤膊上陣」的頭，想以此在美國撈取政治資本，讓自己更像個旗手式的反華政客。

文章又指，克魯茲如此明目張膽地干涉香港事務，且把自己這樣的做法標榜成一種道義，但恰是克魯茲，之前在美國政壇污衊中國「對美滲透」「試圖侵蝕美國民主體制」的那一撥指責中同樣是個活躍的發聲者。「這個人的虛偽已經程序化了，完全不用因此而感受道德良知與無恥雙標發生衝突可能導致的痛苦。像他這樣的人甚至會狂妄地把自己的作秀台等同於道德高地。」

文章最後指，香港愛國愛港人士不用怕美國的反華亂港勢力。「他們有可能額外添一些麻煩，但他們休想主導香港局勢的走向。有國家的堅定支持，只要特區政府和愛國愛港力量更加堅決地行動起來，止暴制亂一定能不斷積累成果。美國一些政客使再大的勁，也終將被擠到香港局勢的邊緣位置上去。」

（環球時報）