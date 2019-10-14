身負特殊使命　胡春華將出席太平洋島國經濟論壇

中國商務部14日（周一）發布消息稱，為推動落實國家主席習近平訪問太平洋島國和菲律賓的重要務實合作成果，第三屆中國—太平洋島國經濟發展合作論壇將於10月20至21日在薩摩亞首都阿皮亞舉行，國務院副總理胡春華將赴薩摩亞出席論壇，並訪問薩摩亞、菲律賓。

2006年4月5日，時任總理溫家寶在「中國－太平洋島國經濟發展合作論壇」發表主旨講話。（新華社）

中國—太平洋島國經濟發展合作論壇是中國與太平洋島國在經貿領域最高級別對話機制，是中國與太平洋島國密切經濟聯繫、促進共同發展的重要平台。2006年4月，首屆論壇在斐濟召開。論壇期間，時任總理温家寶宣布了中國與島國開展投資、農漁業、旅遊、基礎設施建設合作以及扶持島國發展經濟的六項舉措。目前，六項舉措均已落實。

上一屆中國—太平洋島國經濟發展合作論壇曾於2013年11月8日在廣州舉辦，時任國務院副總理汪洋出席。論壇主題為：「綠色創新，合作共贏」。活動主要包括開幕式、部長級會議、專題研討會（貿易與投資、農漁業合作、旅遊合作和環保合作）、中國—太平洋島國經濟合作與綠色發展圖片展、太平洋島國商品展、雙邊貿易與投資洽談活動等。為突出中國願與太平洋島國加強環保合作、促進其經濟社會可持續發展的立場，論壇召開期間，同時舉行第三屆中國國際綠色創新技術產品展。

2018年11月16日，習近平同建交太平洋島國領導人舉行集體會晤並發表主旨講話。（新華社）

習近平於2018年11月16日在莫士比港同巴布亞新畿內亞、密克羅尼西亞聯邦、薩摩亞、瓦努阿圖、庫克羣島、湯加、紐埃等建交太平洋島國領導人以及斐濟政府代表舉行集體會晤時表示，「中國和太平洋島國同處亞太地區，同為發展中國家。不論國際風雲如何變幻，我們始終是真誠相待、相互尊重的好朋友，共謀發展、互利共贏的好夥伴，相知相親、互學互鑑的好兄弟。」

太平洋島國發展論壇秘書長弗朗索瓦‧馬特爾9月份在位於斐濟首都蘇瓦的論壇秘書處接受新華社訪問時表示，中國在過去幾十年裏取得了令人驚奇的發展成就。隨着「一帶一路」建設的進一步推進，中國與南太平洋島國的互利共贏合作將達到新高度。

第三屆中國—太平洋島國經濟發展合作論壇將於10月20至21日在薩摩亞首都阿皮亞舉行，國務院副總理胡春華將赴薩摩亞出席論壇，並訪問薩摩亞、菲律賓。（資料圖片）

外界關注胡春華動向

外界之所以關注胡春華的動向，主要原因還是對中國最高決策層可能的未來接班人具有濃厚的興趣。在中共十九大召開前，胡春華作為最年輕的政治局委員，一直被外界視為中共可能的下一代接班人。雖然十九大時，中共沒有選定接班人，胡春華未入常，但作為中共中央政治局的三個60後委員之一（其他兩人是陳敏爾、丁薛祥），胡春華的動向仍不免吸引眾人的目光。

擔任國務院副總理之後，胡春華逐漸走向國際舞台。他先後被任命為6個國務院領導小組的組長職位。分別是：2018年4月14日上任首屆中國國際進口博覽會籌備委員會主任（2019年3月4日轉為中國國際進口博覽會組委會主任）、2018年5月21日上任國務院扶貧開發領導小組組長、2018年8月9日上任國務院農民工工作領導小組組長、2019年5月22日上任國務院就業工作領導小組組長、2019年8月15日上任國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組組長。