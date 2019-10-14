光頭警長在內地獲網紅稱號　香港警隊不鼓勵當「意見領袖」

7月30日晚在葵涌警署外警民衝突中，警長劉澤基舉槍畫面被傳媒拍下，其後被稱為「光頭警長」，在內地爆紅。他其後開設官方微博「吸粉」，經常發表時評和政見，早前就質疑香港司法機構縱容和輕判示威者。 10月11日，警察公共關係科高級警司江永祥回應事件，他表示警隊一向對同事在公餘時間使用社交媒體有清晰指引，會留意是否影響警方形象。而對於劉澤基的言論，他則表示正在了解當中。

警方籲恪守專業公正執法

一支警隊何以值得尊敬呢？ 香港警務處官方網站點明，警隊工作的「目標」在於維持法紀和治安，「維持市民對警隊的信心」。官網更進一步列出警隊的「價值觀」，例如「以公正、無私和體諒的態度去處事和對人」、「承擔責任及接受問責」、「正直及誠實的品格」、「專業精神」等等。

劉澤基和另外9名香港警員獲邀遊覽首都北京，並觀看國慶70周年慶祝大典。（資料圖片）

警隊行動的唯一依據是法例，法例界定警員權限和職責，《警察通例》便列明：「避免參與使市民誤會會影響其公正執行職務的活動」。《公務員守則》亦要求政府員工恪守「政治中立」原則。

假如有人身為香港警務人員，以公職身份充當「意見領袖」，公開炮轟香港司法機關，作出極其嚴重的指控，甚至經常以此身份針砭時政，香港警隊自然陷於兩難。為了維護士氣，故然難以公然阻止和批評，但若要體現警方不偏不倚、依法辦事和專業公正，就絕無可能予以聲援和支持。

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光頭警長微博達「專業公關」級數

劉澤基的微博於2011年注冊，現時可見的首則帖子卻發布於今年9月中旬，內容大多貼近內地「主旋律」，慨嘆警方執法困難，批評司法機關、傳媒和大學生，並多次宣揚愛國情懷。

迄至10月14日下午，其「粉絲」人數已超越84.5萬，所發帖子獲數以萬計點讚，數以千計的轉發，可謂達到「專業公關」級數。可是這條在內地大行其道的文宣路線，在香港卻不被受落，連香港警隊亦與之保持距離。

警隊抱負、目標及價值觀。（香港警務處官網）

單講劉澤基本人，其網紅身份建基於他以槍械遏制示威者，不過警方作為專業執法機關，不會以分出衝突勝負為榮，更不會以此為宣傳材料；另外警方要保持公正形象，不宜也不應宣揚特定政治立場，以免予人口實，影響執法效率。

警方「價值觀」未獲內地理解

由官媒報道到網民自發籌組「帝吧出征」，內地撐警文宣不時夾雜「你贏我輸」情緒與政治語言，未能明白到警隊設下「目標」和「價值觀」的苦心。

香港的公營機構要獲得尊重，就必須一切行動以法紀為依歸，不分立場和顏色，對警員和市民一視同仁，此因若被視為偏頗偏私，就會喪失公信力而寸步難行，處處受制肘。

有見及此，《香港01》多月來一直呼籲，激進示威者應停止暴力衝擊，要認清箇中法律後果，而警民亟須走出「仇視歧路」，以社會大眾信賴的法治機制來認定誰對誰錯。作為警務處前副處長，保安局局長李家超最近便承認，要解決整體社會的問題、政治的問題，政府是「責無旁貸」，單靠警隊執法僅能制止暴力。

循此思路，政府應盡快設立「獨立調查委員會」，從而通盤檢討示威風波，一概審視示威者違法情形，以及警方執法問題，懲戒個別違規以至違法的執法人員，還警隊整體一個清白，例如「721元朗襲擊事件」和「831太子站衝突」掀起最多爭議和流言，就理應是重點所在。