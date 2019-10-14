被授予共和國勛章後　袁隆平又添新職

「雜交水稻之父」袁隆平近來頻繁出現在公眾視野中，繼稍早前被授予「共和國勛章」後，由隆平高科出資成立的第三代雜交水稻種業有限公司今日（14日）在長沙揭牌，袁隆平出任該公司董事長。

2019年6月，在浙江温州，農民插秧試種袁隆平海水稻。（視覺中國）

據中國紅網報道，第三代雜交水稻技術由袁隆平帶領湖南雜交水稻研究中心科研團隊在三系、兩系雜交水稻育種方法的基礎上，經過多年科研攻關實現。隆平高科於2016年12月與湖南雜交水稻研究中心簽署技術轉讓協議獲得相關專利、資源使用權，2019年以該技術為核心註冊成立第三代雜交水稻公司，標誌着該技術邁入應用轉化階段。

袁隆平表示，「第三代雜交水稻技術是目前最理想的雜種優勢利用方式，對雜交水稻的研究與開發具有新的里程碑意義，該技術的應用將使水稻雜種優勢利用更加普及，不僅對保障中國糧食安全起到重大戰略意義，並將為全球的水稻種植帶來巨大改變。」

據官網介紹，隆平高科全稱為袁隆平農業高科技股份有限公司，1999年成立，2000年上市，是一家以「雜交水稻之父」袁隆平院士的名字命名、並由袁隆平院士擔任名譽董事長的高科技現代化種業集團，第一大股東為中信集團。主營業務涵蓋種業運營和農業服務兩大體系，其中雜交水稻種子業務全球領先。

2018年，公司實現營業收入35.79億元人民幣，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤7.91億元人民幣，並躋身全球種業企業前八強。

袁隆平早前獲授予「共和國勛章」。（人民網）

媒體曾評價袁的身價達上千億人民幣

值得關注的是，袁隆平近來頻繁出現在公眾視野中，稍早前剛被授予「共和國勛章」。「中華人民共和國國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式」於9月29日在北京人民大會堂舉行。在頒獎過程中，習近平在向「共和國勛章」獲得者袁隆平頒授勛章時，問道，「有甚麼進展？」袁隆平回答稱，「我們正在向1,200公斤畝產衝刺！」

「世界雜交水稻之父」袁隆平出生於1930年。中國雜交水稻育種專家，中國工程院院士。在中國流行這樣的一句話：「吃飯靠兩平，一靠鄧小平，二靠袁隆平。」但是遭到了袁隆平的謝絕。

此外，有部分民眾、學者和官員建議中國政府推薦袁隆平為諾貝爾和平獎候選人。他們認為「消除貧窮與飢餓才是最好的和平，以袁隆平為中國乃至於世界糧食事業做出的巨大貢獻，完全有資格獲得諾貝爾和平獎」。媒體亦評價他的身價達上千億人民幣，袁隆平回應道：「用財富衡量科學家價值太低級、太庸俗。」