【黑老大逃死刑】孫小果再審案開庭　19人涉案被訴

備受關注的雲南孫小果案再審案今天（14日）開庭，孫小果的繼父、生母等19名涉案公職人員和關係人被起訴。

據新華社報道，雲南高級人民法院依審判監督程序對孫小果強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事案依法再審開庭審理，法院將擇期宣判。

同時，雲南省檢察機關已於近日對孫小果出獄後涉嫌黑社會性質組織犯罪提起公訴，因孫小果案被查的20名涉案公職人員和重要關係人中，有19人涉嫌職務犯罪被移送審查起訴，李卓宸（孫小果哥哥）未涉嫌刑事犯罪。

孫小果強奸、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事一案再審庭審現場。（澎湃新聞）

雲南省監察機關已對雲南省司法廳原巡視員羅正雲，雲南省高級人民法院審判委員會原專職委員梁子安、田波，雲南省監獄管理局原副巡視員劉思源、原副局長朱旭，雲南省公安廳刑事偵查總隊原副總隊長楊勁鬆，昆明市官渡區人民政府原副區長、公安分局原局長李進，官渡區公安分局菊花派出所原所長鄭雲晉，昆明市中級人民法院刑二庭原副庭長陳超，以及孫小果繼父李橋忠、母親孫鶴予，四川王氏集團有限公司董事長王德彬，昆明玉相隨珠寶有限公司總經理孫馮雲等13人分別以涉嫌徇私枉法罪、濫用職權罪、徇私舞弊減刑罪、行賄罪、受賄罪等罪名移送檢察機關審查起訴。

此外，雲南省檢察機關已對雲南省監獄管理局安全環保處原處長王開貴，雲南省第一監獄原督查專員貝虎躍、指揮中心原監控民警周忠平，雲南省第二監獄十九監區原監區長文智深、監獄醫院原管教幹部沈鯤，官渡監獄原副政委楊松等6人以涉嫌徇私舞弊減刑罪審查起訴。

據了解，孫小果案是全國掃黑辦掛牌督辦的涉黑案件。1998年被判死的昆明惡霸孫小果，不僅沒有被執行死刑，還在短暫坐牢後搖身一變成夜場大佬。

在內地最新一輪掃黑除惡行動中，孫小果於2019年年初再次被以涉黑涉惡為名被打掉，案件之離奇舉國震動。有媒體報道，自1994年到2019年的25年間，因孫小果案已導致雲南政法系統至少21名官員落馬。

官方數據顯示，截至2019年8月底，全國掃黑除惡專項行動共打掉涉黑組織2,275個、涉惡犯罪集團8,047個、涉惡犯罪團伙2.9萬餘個，破獲刑事案件27.2萬餘件。其中，全國掃黑辦掛牌督辦47件重大惡性案件。