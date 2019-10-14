李克強：頂住經濟下行壓力，確保完成全年主要目標任務

國務院總理李克強今天（14日）在西安主持召開部分省政府主要負責人經濟形勢座談會。李克強表示，深挖國內市場潛力，以改善民生為導向，培育新的有效投資和消費需求，頂住經濟下行壓力，繼續做好促就業、穩物價、保民生工作，確保完成全年主要目標任務。

李克強在西安主持召開部分省政府主要負責人經濟形勢座談會。（影片截圖）

李克強稱，當前經濟下行壓力加大，實體經濟困難突出，必須把穩增長、保持經濟運行在合理區間放在更加突出位置，推動改革開放創新，深挖國內市場潛力，以改善民生為導向培育新的有效投資和消費需求，頂住經濟下行壓力，繼續做好促就業、穩物價、保民生工作，確保完成全年主要目標任務。

李克強又表示，要圍繞保持經濟運行在合理區間，落實好減稅降費等各項政策，用好宏觀政策逆周期調節工具。加快補短板、惠民生重大項目建設，擴大有效投資。拓展新的消費增長點。推進市場化法治化國際化營商環境建設。持續深化「放管服」（簡政放權、加強監管、優化服務）改革。促進製造業升級改造和新動能成長。推動高水平開放，開展多元化貿易投資合作。

李克強在西安考察老舊小區。（中國政府網）

李克強說，要紮實做好保民生實事。做好高校畢業生等重點群體就業工作。確保養老金按時足額發放。做好市場供需銜接，保持菜籃子產品價格基本穩定，保障好困難群體基本生活。切實落實安全生產責任制。

報道指，陝西省委書記胡和平、省長劉國中和江蘇省長吳政隆、河南省長陳潤兒、湖北省長王曉東、廣東省長馬興瑞皆在會上發言。

（央視網）