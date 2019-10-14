中美首階段貿易協議是否存在變數？　中方：冀美方能相向而行

在今天（14日）中國外交部例行記者會上，有記者提問，中美過去曾接近達成協議，但後來又被推翻，中方是否相信此次達成的貿易協議會持續有效。

外交部發言人耿爽表示，關於新一輪中美經貿高級別磋商情況，中方已經發布了消息稿。雙方在此輪磋商中就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論，在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。

耿爽指出，希望美方能夠同中方相向而行，共同努力，按照兩國元首確定的原則和方向，在平等和相互尊重基礎上妥善解決彼此的關切，推動兩國經貿關係健康穩定向前發展。

據悉，中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）率領的美國團隊舉行了磋商。

這次談判取得了突破，美國總統特朗普（Donald Trump）11日在白宮會晤了中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議，並很快簽署協議。「美國確實表現出了一些好的姿態，但我們不應排除另一種變卦的可能性。」

特朗普說，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。「我們基本上已經達成了協議，但還要以書面形式完成，這可能需要三週、四周或五週的時間。你知道，我們會在智利相聚，也許到那時就會完成，或是大約是那個時候。」特朗普還強調，下一階段的談判也會立即開始。

特朗普說，華盛頓將暫停執行原定在10月15日開始對2,500億美元的中國商品加徵關税的計劃。作為交換，中國同意購買500億美元的美國農產品。新協定的具體內容尚未公布。

另據美國彭博社14日報道稱，知情人士透露，在中國國家主席習近平同意簽署協議前，中國希望最早在10月底進行進一步的談判，以敲定特朗普所說的「第一階段」貿易協議的細節。

其中一位知情人士說，中國可能會派出由劉鶴率領的代表團，敲定一份書面協議，兩國元首可能會在11月於智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上簽署該協議。