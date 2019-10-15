上海首例「鹹豬手」入刑案宣判：男子地鐵車廂摸兩女胸判監半年

上海一名34歲男子早前涉嫌在地鐵車廂內非禮兩名女子，上海市靜安區法院今日（15日）以強制猥褻罪判處該男子有期徒刑6個月。 此案為上海首例軌道交通內強制猥褻入刑案件，在內地引起廣泛關注。

此案為上海首例軌道交通內強制猥褻入刑案件，在內地引起廣泛關注。（網絡圖片）

根據案情，本年7月1日，34歲的王姓男子在上海軌道交通八號線列車車廂內，緊貼坐在一名未成年女子左側，左手搭在自己右臂並持續觸摸該女子胸部等部位。期間，該女子挪動座位以躲避，王男仍然繼續緊貼並非禮女子。其後王男以同樣方法觸摸另一名女子的胸部，被女子察覺質問，王男在逃跑途中被當場扭送至公安機關。

法院認為，王男先後對兩名女性強行實施摸胸等猥褻行為，且其中一名為未成年女性，其行為已構成強制猥褻罪。王男的行為不僅侵害被害人人身權利，也在一定程度上擾亂軌道交通的正常秩序，具有較大的社會危害性。法院最終以強制猥褻罪判處王男有期徒刑6個月。

上海市靜安區法院今日（15日）以強制猥褻罪判處王男有期徒刑6個月。（看看新聞）

法官：本案有三名受害人

內媒《澎湃新聞》報道指，本案主審法官丁德宏在接受庭後採訪時表示，從地鐵閉路電視可以看到犯案人其實對三名女性實施了猥褻行為，但其中一名女性沒有找到，未能取得受害人證言，因此能夠認定的只有兩名受害人。

內媒《新京報》早前報道指，上海鐵檢院調研發現，近年來上海市公共交通領域的性騷擾案件基本都作行政處罰，沒有刑事判決的先例，這也導致了行為人反覆多次作案，乘客的人身安全得不到有力保障。

中國政法大學教授阮齊林表示，法律上對「鹹豬手」是有規制的。該類案件此前在地方辦理中通常採用治安處罰的方式，很少移送檢察院上訴到法院，最終定罪判刑。上海首例「鹹豬手」入刑，說明司法機關注意到這種行為不能批評教育、治安處罰了事，可能存在惡劣情節，因此移送至檢察院。

此外，去年2月，北京將一名「地鐵色狼」以強制猥褻罪定罪量刑，在北京屬首例。

（綜合報道）