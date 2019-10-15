李克強西安考察關注民生：進小店問肉夾饃價格　察看老舊小區改造

國務院總理李克強昨日（14日）在西安考察，期間他臨時進入路邊一間小店，向顧客和店主詢問肉夾饃價格及對物價的感受。 另外，李克強還赴當地老舊小區（屋苑）考察，了解該市老舊小區改造進度，並到居民家中實地察看情況。他提出，改造後的小區不僅要好看，更要「好住」。

李克強在考察中，多次就豬肉保供穩價作出指示。（中國政府網）

李克強14日在西安考察期間，臨時進入路邊一間肉夾饃小店，當時臨近中午，不少人正在用餐。李克強問顧客，「肉夾饃多少錢一個？你們感到最近物價漲沒漲？生活受沒受影響？」顧客則一一作答。

李克強轉而詢問店主，「最近豬肉價格漲幅怎樣？肉夾饃的價格漲沒漲？生意受沒受影響？」店主回答稱，「豬肉上漲感覺還是挺明顯的，肉夾饃的價格也跟著漲了一些，生意沒受太大影響。」

內地自去年爆發非洲豬瘟以來，豬肉價格持續攀升。農業農村部數據顯示，今年9月20日至26日，豬肉平均批發價格為每公斤36.44元，按年漲80.1%。此前，李克強在一系列會議和考察中，多次就豬肉保供穩價作出指示。李克強強調，各級政府要多措並舉，保證豬肉供應和價格穩定，保障基本民生。

李克強14日實地考察西安老舊小區。（中國政府網）

另外，李克強14日還到有逾20年歷史的西安市首個「安居小區」明德門北區小區考察，聽取該市老舊小區改造工作匯報，並先後到小區的託幼所和居民家中實地察看情況。由於樓體、道路等破損嚴重，上下水管網、電路等明顯老化，且沒有暖氣，住戶迫切希望改造。

李克強說，老舊小區的改造十分必要，不僅要進行樓體管網翻新等「硬件」改造，還要根據群眾需要提供養老託幼、醫療助餐等「軟件」服務。他強調，老舊小區改造不能只靠政府「獨唱」，還要創新體制機制，充分吸引社會力量參與，組成「多聲部合唱」。

李克強早前在國務院常務會議上提出加快改造城鎮老舊小區。（資料圖片）

國務院提4項舉措改造老舊小區

早在6月，李克強赴杭州調研時，就將宜居小區的綜合改造情況作為考察重點。據報道，6月12日，李克強到杭州拱墅區和睦新村，走進居民家中關切詢問老人照護、託幼等情況，深入社區考察居家養老服務項目，表示建設宜居城市首先要建設宜居小區。

6月19日，李克強主持召開國務院常務會議，提出加快改造城鎮老舊小區，並將其視為重大民生工程和發展工程。在這場會議上，國務院常務會議針對小區改造提出4項舉措：

一、要抓緊明確改造標準和對象範圍，今年開展試點探索，為進一步全面推進積累經驗。 二、要加強政府引導，壓實地方責任，加強統籌協調，發揮社區主體作用，尊重居民意願，動員群眾參與。重點改造建設小區水電氣路及光纖等配套設施，有條件的可加裝電梯，配建停車設施。促進住戶戶內改造並帶動消費。 三、要創新投融資機制。今年將對城鎮老舊小區改造安排中央補助資金，鼓勵金融機構和地方積極探索，以可持續方式加大金融對老舊小區改造的支持。運用市場化方式吸引社會力量參與。 四、要在小區改造基礎上，引導發展社區養老、托幼、醫療、助餐、保潔等服務，推動建立小區後續長效管理機制。

9月11日召開的國務院常務會議上，李克強要求各部門負責人把更多注意力放在保障基本民生上。會議上還強調，要加大政府支持帶動社會力量投入，增加教育、醫療、養老、託幼等服務供給，尊重居民意願加大城鎮老舊小區改造力度，持續推進棚戶區（指城市中有成片簡陋民居的地區）改造，研究支持建設一批惠及面廣、補短板的民生重大工程。

（綜合報道）