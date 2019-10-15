涉體育中心坍塌案　深圳市建設集團董事長汪清波遭開除黨籍

據深圳市紀委監委網站今日（15日）發布的通報，深圳市建安（集團）股份有限公司黨委副書記、總經理，深圳市建設（集團）有限公司董事長汪清波嚴重違紀違法被開除黨籍，其涉嫌犯罪問題依法移送檢察機關審查起訴，所涉財物隨案移送。 通報又提及深圳市體育中心改造提升拆除工程，本年7月該體育中心的坍塌事故造成3人死亡，3人受傷。

據通報，日前深圳市紀委監委對汪清波嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，汪清波喪失理想信念，對黨不忠誠不老實，與他人串供、偽造證據，對抗組織調查；向管理和服務對象高息放貸，獲取大額回報；利用職務之便，大搞權錢交易，在深圳市體育中心改造提升拆除等工程中，收受勞務承包商所送巨額財物。汪清波嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後仍不收斂、不收手，性質惡劣，應予嚴肅處理。

上述通報中提及了深圳市體育中心改造提升拆除工程，據了解，今年9月底，深圳市應急管理局官網上公布了深圳市體育中心改造提升拆除工程「7·8」較大坍塌事故調查報告，該起坍塌事故此前造成3人死亡，3人受傷。

根據事故調查報告，市建設集團公司為深圳市體育中心改造提升拆除工程的施工單位，負責拆除工程。汪清波作為市建設集團公司董事長、法定代表人，未認真履行市建設集團公司安全生產第一責任人職責，對項目部管理混亂、未按方案施工等問題疏於管理，未及時消除生產安全事故隱患，對事故發生負有主要管理責任，且事故發生後，組織相關人員統一口徑，對抗調查。汪清波涉嫌職務犯罪，已由市監察委員會留置。

據悉，深圳市建安（集團）股份有限公司是以各類建築工程、市政工程和大中型設備安裝為主體，集房地產開發、建築施工、物業租賃管理為一體的多元化綜合性大型國有企業集團，現隸屬於深圳市屬國企深圳市投資控股有限公司。而深圳市建設（集團）有限公司是深圳市建安（集團）股份有限公司的控股子公司。

（《南方都市報》旗下微信公眾號「深圳大件事」）