習近平《求是》刊文：保障黃河長治久安　促進全流域高質量發展

據新華社報道，中共黨刊《求是》16日（周三）將發表中共總書記習近平的重要文章《在黃河流域生態保護和高質量發展座談會上的講話》，強調要堅持綠水青山就是金山銀山的理念，堅持生態優先、綠色發展，保障黃河長治久安、促進全流域高質量發展。

8月21日，習近平在甘肅省蘭州市黃河治理蘭鐵泵站項目點了解黃河治理和保護、堤壩加固防洪工程建設等情況。（新華社）

文章指出，黃河流域是中國重要的生態屏障和重要的經濟地帶，是打贏脫貧攻堅戰的重要區域，黃河流域生態保護和高質量發展，同京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展一樣，是重大國家戰略。

文章又指，當前黃河流域仍存在一些突出困難和問題，洪水風險依然是流域的最大威脅，流域生態環境脆弱，水資源保障形勢嚴峻，發展質量有待提高。這些問題，表像在黃河，根子在流域。

文章指出，治理黃河，重在保護，要在治理。第一，加強生態環境保護。第二，保障黃河長治久安。第三，推進水資源節約集約利用。第四，推動黃河流域高質量發展。第五，保護、傳承、弘揚黃河文化。

文章最後稱，要加強對黃河流域生態保護和高質量發展的領導，抓緊開展頂層設計，加強重大問題研究，著力創新體制機制。

（新華社）