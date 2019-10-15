【NBA】央視何時恢復轉播？　台媒引消息：要待「條件成熟」

美國NBA侯斯頓火箭總經理莫利的言論，引發中國政府及民間出現抵制浪潮，官媒央視及騰訊體育都先後宣布暫停NBA季前賽（中國賽）轉播。惟事隔不足一周，隨著官方的態度轉趨和緩，騰訊體育已開始恢復轉播。 據台媒《中央社》引述消息指，央視是否恢復轉播會是觀察指標，然而民間抵制情緒尚未消弭，故須等待「條件成熟」。

風波發生後，NBA中國賽上海站的記者會取消，場館外的巨型海報亦隨即被撤下。（視覺中國）

報道引述大陸媒體記者表示，事實上央視在早前的暫停轉播聲明已留有餘地，其稱「立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，立即排查涉NBA的一切合作交流」，既可解釋為停播的只是只有兩場的中國賽，也可解釋是所有的季前賽。至於正式比賽轉播與否，要等待「條件成熟」。

該名媒體記者認為，央視貴為大陸三大官媒之一（其他分別是《人民日報》及《新華社》），指標性太高，除了動見觀瞻，更可能動輒得咎。央視必須緊隨官方步伐，但事件發展至今，官方也要考量民間的情緒，「目前看來，央視既不敢拂逆上意自作主張，也不敢開罪人數眾多的愛國民眾，要想馬上恢復轉播不太容易。」

騰訊踏出恢復轉播的第一步，代表某種程度上已獲得有關單位的認可，否則騰訊「沒有這個膽子」。由此推斷，僵局應該有機會在「條件成熟後」得到「正面解決」，至於是具體的情況則仍有待觀察。

（中央社）