李克強西安把脈中國經濟　5省大員赴會背後的邏輯

國務院總理李克強14日在中國西部省份陝西，召開了一次高規格的經濟形勢座談會，「就當前經濟形勢和做好下一步經濟工作聽取意見建議」。來自廣東、江蘇、湖北、河南4個省份的政府首腦，以及陝西黨政主官參加了座談會。李克強在座談會上對中國當前所面臨的嚴峻經濟形勢直言不諱。

根據國務院公布的信息，李克強說：今年經濟運行總體平穩，但當前經濟下行壓力持續加大，實體經濟困難突出，國內需求疲弱，一些食品因供求關係變化價格上升，一些地方發展動力不足。上述表述表明，中國政府高層對於中國當前所面臨的經濟問題有着較為清晰的認識，並且已經在為解決問題尋求解決方案並投入精力。

在座談會上，上述5個省份黨政大員——陝西省委書記胡和平、省長劉國中和江蘇省長吳政隆、河南省長陳潤兒、湖北省長王曉東、廣東省長馬興瑞，就他們所主政的省份的「經濟形勢、下一步工作打算和相關對策建議發了言」。李克強「大秘」——國務院秘書長肖捷，國家發展和改革委員會主任何立峰等高官參加座談會。

據官方媒體報道，「李克強與大家深入討論」，就「做好下一步經濟工作」給出了藥方——中國要在有利條件和不利因素交織的條件下，加強預調微調，擴大有效投資，支持促進中西部承接產業轉移，拓展新的消費增長點，推動高水平開放，開展多元化貿易投資合作……

當然，李克強也不忘強調做好民生保障。

李克強緣何選擇在陝西，並召集其他4省份大員召開這場「部分省政府主要負責人經濟形勢座談會」呢？

從時間上來說，2019年已經進入第四個季度，作為國務院總理的份內工作，李克強需要對中國的經濟形勢進行整體摸底，發現問題，解決問題，以確保完成全年主要經濟目標。而選擇在陝西，並會同其他4個省份大員舉行座談會，也有其重要考量。

這五個省份中有東、南部經濟發達的省份廣東、江蘇；也有湖北、河南這樣經濟持續增長的中部省份。2019年上半年GDP數據，廣東、江蘇GDP總量，以明顯的優勢，位列全國前列。其中，廣東省上半年GDP總量達到50,501.17億元，是上半年「5萬億GDP俱樂部」的唯一成員，雄踞榜首。

江蘇以「4萬億GDP俱樂部」首位，位居次席，GDP總量為48,582.7億元。從GDP增速來看，廣東、江蘇上半年GDP增速同為6.5%，高於全國6.3%的增速。

至於另外兩個省份，湖北、河南兩省上半年GDP增速跑贏了全國增速。其中，河南全省今年上半年GDP總量24,203.80億元，位列中部省份第一；GDP增速7.7%，高於全國平均水平1.4個百分點。湖北GDP總量19,895.75億元，位居中部省份次席；GDP增速8.0%，高於全國平均增速1.7個百分點。

廣東省上半年GDP總量達到50,501.17億元，是上半年「5萬億GDP俱樂部」的唯一成員，雄踞全國榜首。（資料圖片）

至於此次座談會召開的主地陝西，則從去年全年8.3%的增速，直接跳水到今年上半年GDP增長5.4%，低於全國0.9個百分點，創下了多年來的最低紀錄，在全國省市中位列尾部陣營。下半年陝西經濟會好嗎？是很多人的疑問。這可能是李克強選擇赴陝西召開經濟形勢座談會的重要原因之一。

有分析指出，陝西經濟發展疲軟，很大程度上是因為，經濟依賴能源過重，戰略性新興產業佔比不高，投資增速下降，加上經濟結構轉型，以及環保等要求，限制了原有粗放式發展的所提供GDP增長。當然，這也是很多省份經濟發展所面臨的共同問題。

顯然，李克強目的並不是對陝西進行問責，因為這些問題具有普遍性。在世界經濟增長整體放緩，中美貿易戰的影響下，中國整體的經濟形勢都並不樂觀，其他各省份也存在這樣那樣的問題。分析指，李克強召開此次座談會的目的在於，如何以中國東部、南部江蘇、廣東這樣經濟發達省份，以及中部地區湖北、河南的發展經驗，尋求推進諸如陝西等這樣經濟增長疲軟，但具有巨大發展潛力的省份的經濟發展方案。

在講話中，李克強特別提到了「支持促進中西部承接產業轉移」。相對而言，中部省份湖北和河南，在承接東部、南部經濟發達省份產業轉移上，已經獲得了「紅利」，其中必然積累了一定的經驗。如果能夠利用這些經驗，打通東西部經濟欠發達地區和發達地區的產業轉移通道，無疑對於中國經濟的整體發展有促進左右。更重要的是，也能夠為推動其他經濟欠發達地區的發展，提供有效借鑑經驗。

這也就是為什麼廣東、江蘇、湖北、河南，以及陝西5個省份參會的原因。

關於中國經濟的形勢，9月15日，當時在俄羅斯訪問的李克強，在談及中國經濟增速下降問題時稱「受世界經濟增長放緩、保護主義和單邊主義上升等因素影響，中國經濟也面臨一定下行壓力，但中國經濟發展有巨大的韌性、潛力和迴旋餘地。」這也代表了中國政府高層對於中國經濟的整體判斷。

座談會後，李克強在陝西省會西安，考察了三星（中國）半導體有限公司，他表示，中國對外開放的大門只會越開越大。他還臨時拐進路邊一家肉夾饃小店，詢問豬肉價格的上漲對於肉夾饃店的生意有沒有影響。李克強近期在一系列會議和考察中，多次就豬肉保供穩價表態。