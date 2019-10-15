異地交流任職　天津副市長姚來英出任湖南省國資委書記

再有天津官員跨省履新。10月11日，天津最年輕副市長姚來英出任湖南省委常委、省國資委黨委書記。

10月15日，湖南省國資委官網發布消息稱，10月11日，該委召開系統幹部大會，宣布姚來英任省委常委、省國資委黨委書記。這也意味着，2019年5月出任湖南省委常委、省委秘書長的張劍飛，不再兼任國資委黨委書記。自2017年7月至今，張劍飛先後以湖南省副省長、省委常委的身份，兼任省國資委黨委書記。

姚來英是天津近期第三位異地交流任職的官員。（網絡圖片）

公開資料顯示，1966年12月出生的姚來英，此前是天津最年輕的副市長，分管工信、國資監管、國企改革、科技、人社、醫療保障、電力、通訊等。

姚來英是河北任丘人，本科畢業於山東大學經濟系，曾長期在天津市財政局工作，2013年初升任局長。2016年12月，姚來英出任南開區委書記。2018年1月，天津市政府換屆，姚來英當選為副市長並躋身副省級，在8名副市長中排名最末。此次南下，是他首次跨省任職。

值得一提的是，除了姚來英，近期還有兩位天津官員異地交流任職——2018年11月，副市長趙海山南下湖北擔任副省長；2019年7月，武清區委書記徐大彤奉調入陝擔任副省長。

2018年11月，天津副市長趙海山南下湖北擔任副省長。（網絡圖片）

2019年7月，天津武清區委書記徐大彤奉調入陝擔任副省長。（網絡圖片）

據了解，2019年以來，湖南省委常委已有8人次職務調整，其中，3位「空降」任職者李殿勛、張宏森、姚來英，分別出生於1967年、1964年、1966年，是目前最年輕的3位湖南省委常委。

至此，湖南省委常委已滿13人，包括省委書記杜家毫，省長許達哲，省委副書記烏蘭，省紀委書記傅奎，省委統戰部長黃蘭香，省委組織部長王少峰，長沙市委書記胡衡華，常務副省長謝建輝，省委秘書長張劍飛，省軍區政委馮毅少將，省委宣傳部長張宏森，省委政法委書記李殿勛，以及剛剛履新省國資委黨委書記的姚來英。