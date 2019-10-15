美眾院將審議涉港法案　人民日報：搬起石頭砸自己的腳

美國眾議院將於當地時間周二（15日）審議《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），預料會獲得通過，最快可在香港時間周三（16日）早上6時半有結果。 官媒《人民日報》發表評論，指美國利用該法案粗暴干涉中國內政，不僅不可能奏效，也終將「自己害了自己」，奉勸美國盡快與香港的暴力「割席」，「不要做暴徒的幫兇，不要做歷史的罪人」。

評論指，發生在香港的根本不是「和平示威」，如今面臨的問題更不是所謂人權與民主問題，而是社會能不能維持最基本秩序、市民能不能享有最基本安全的問題。評論引述數據指，近4個月來全香港就有587宗與示威有關的縱火案，認為如果法案獲得通過，「那它保護的就根本不是香港市民，而是暴力分子的『人權與民主』而已」。

評論指，發生在香港的根本不是「和平示威」，如今面臨的問題更不是所謂人權與民主問題。（資料圖片）

評論續指，美國通過該法案是「搬起石頭砸自己的腳」，「美國一些政客提出取回對香港在一些貿易方面的對待，其實是在損害自己的利益」。香港是美國賺取最高貿易順差的單一經濟體，香港美國商會亦是最大規模的國際商會之一，「一旦法案通過，只會助長香港激進勢力和暴力分子的囂張氣焰，進一步搞亂香港，其結果會給上述美國企業、個人帶來巨大損失」。

評論亦有提到日前舉行的中美最新一輪貿易談判，指中美雙方就共同關心的經貿問題進行坦誠、高效、建設性的討論，在許多領域取得實質性進展，「在這樣一個中美雙方努力相向而行的關鍵階段，美國一些政客強推法案、粗暴干涉中國內政，無異於『開倒車』」。評論又稱，美國近日亦有大規模示威活動，數十人被捕，「如今，面對香港的暴力示威，一些美國政客卻戴上『有色眼鏡』，搞起『雙重標準』」，是向全世界傳遞一個令人擔憂的訊號，「當所謂人權、民主觸碰了美國的底線，美國捍衛底線；當所謂人權、民主觸碰了他國底線，美國則捍衛所謂人權、民主」。

評論重申香港自回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針得到貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障。（視覺中國）

評論認為，該法案除了是一些政客試圖用香港問題撈取政治資本而煽風點火外，還有一個重要原因是許多政治人物並沒有以互相尊重、理性客觀的目光看待香港遇到的問題。評論重申香港自回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針得到貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，「美方一些人士卻仍然把『人權』、『民主』等空洞的口號當作旗子四處揮舞，不斷腦補所謂『不民主』、『無人權』的畫面，如果這不是無知，那就是傲慢」。

評論在最後表明，美國長期以來一直在世界各地強制推銷所謂「人權」、「民主」，「但因為不考慮別國具體國情，帶去的幾乎都是戰火與紛爭，留下的都是哀鴻一片」，同時強調中國不會在事關國家核心利益的問題上沉默、妥協甚至退讓，「任何人都不要低估中方維護國家主權、安全、發展利益，貫徹『一國兩制』，維護香港繁榮穩定的堅定意誌和決心」。

（人民日報）