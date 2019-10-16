國家糧食和物資儲備局：解決好吃飯問題是頭等大事

為增進國際社會對中國糧食安全的了解，國務院新聞辦公室周一（14日）發布《中國的糧食安全》白皮書，全面介紹中國糧食安全成就。 《人民日報》今天（16日）刊登署名國家糧食和物資儲備局的文章指出，解決好吃飯問題始終是中國治國理政的頭等大事，白皮書全面介紹中國糧食安全現狀，系統宣示中國糧食安全的政府立場和政策主張，具有重要的現實意義。

國務院新聞辦公室發表《中國的糧食安全》白皮書。（網上圖片）

文章稱，中華人民共和國成立後特別是改革開放以來，中國人民用全球9%的耕地、6%的淡水資源生產的糧食，養活了近20%的人口，實現從溫飽不足到全面小康的歷史性跨越。當前，國際環境正發生深刻而複雜的變化，中國改革發展穩定任務繁重，保障糧食安全面臨許多新情況新問題新挑戰，要從世情國情糧情出發，準確把握「頭等大事」。

文章指出，雖然近年來全球糧食供應總體寬鬆，但糧食安全形勢依然嚴峻，實現全球2030年「零飢餓」可持續發展目標面臨嚴峻挑戰。面對複雜多變的國際環境，糧食安全是維護國家安全的重要支撐。一個國家只有實現糧食基本自給，才有能力掌控和維護好經濟社會發展大局。中國是人口大國，對糧食問題，要從戰略上看，要居安思危，牢牢掌握糧食安全主動權。

10月糧食成熟，黑龍江雙鴨山農民駕駛收割機收割。（視覺中國）

把中國人的飯碗牢牢端在自己手中

文章進一步指，在資源約束趨緊背景下，保障好近14億人吃飯，要統籌兼顧、突出重點、精準施策。要堅持立足國內，把中國人的飯碗牢牢端在自己手中，要更多裝自己生產的糧食。要集中力量先把最基本最重要的稻穀、小麥等口糧保住，切實做到穀物基本自給、口糧絕對安全。要堅持數量品質並重，在保障數量供給的同時，更加注重糧食產品品質安全。要完善糧食價格形成機制，提高市場配置資源效率，保證糧食供應和價格基本穩定。

文章強調，各級糧食和物資儲備部門，要全力抓改革、促轉型，着重補短板、強監管，堅決扛穩糧食安全的重任，措施包括：積極推動立法修規，加快實現糧食安全治理的法治化；加強糧食儲備安全管理；紮實開展糧食庫存大清查；認真實施糧食安全省長責任制考核和中央事權糧食政策執行情況考核；推動糧食流通現代化；構建糧食安全「產購儲加銷」體系；堅持質量第一、效益優先，加快建設糧食產業強國等。

（人民日報）