馬雲獲福布斯終身成就獎　成首位互聯網領域獲獎者

昨日（15日）在新加坡舉行的2019福布斯全球CEO大會現場，馬雲被授予福布斯終身成就獎，以表彰他在全球範圍內堅持和倡導企業家精神，幫助一代人通過互聯網獲得成功。 馬雲也是該獎項成立13年來首位來自互聯網科技領域的獲獎者。

馬雲被授予福布斯終身成就獎。（網絡圖片）

福布斯媒體集團主席、《福布斯》總編輯史提夫‧福布斯（Steve Forbes）在頒獎詞中稱讚馬雲，「不僅是我們這個時代、更是有史以來世界上最偉大的企業家英雄之一」。史提夫‧福布斯認為，馬雲不僅創造了阿里巴巴這家偉大的公司，而且帶動了中國乃至全世界小微企業的蓬勃發展，是這個時代最有影響力的人之一。在隨後的對話中，史提夫‧福布斯更對馬雲表示，「你創業的初心和成績，我覺得完全可以獲得諾貝爾獎」。

作為全球最具影響力的商業雜誌，《福布斯》於2006年設立了馬爾科姆‧福布斯終身成就獎，以表彰傑出企業家的終身成就。這個以福布斯集團已故主席命名的獎項，代表了福布斯家族和集團對企業家成就和企業家精神的最高讚譽。成立13年來，全球僅7名企業家獲獎。馬雲是首個也是唯一來自互聯網科技領域的獲獎者。

馬雲2000年首次登上福布斯雜誌

早在2000年馬雲第一次登上《福布斯》雜誌時，他就堅信阿里巴巴的未來是「改變世界」。當時阿里巴巴剛剛成立18個月，還在虧損中苦苦掙扎，馬雲思考的卻是「讓天下沒有難做的生意」。他告訴記者，未來數萬億美元的全球貿易一定會實現網絡化，小企業和年輕人可以全球買、全球賣。19年間，馬雲和他旗下的阿里巴巴成長為了中國電子商務的代名詞。

（《澎湃新聞》）