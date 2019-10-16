【有片．逃犯條例】與7名港生座談　胡錫進：坐在枱邊感覺可溝通

《逃犯條例》修訂風波持續逾四個月，內地報章《環球時報》總編輯胡錫進再度來港，表明想進一步了解香港情況，並與香港人溝通。 繼上周末與《香港01》記者對話後，胡錫進今日（16日）在微博上透露，他在周一（14日）晚上曾與7名香港學生座談，談論有關反修例示威運動的內容。胡錫進又公開此次談話的錄音，顯示雙方曾談到警民衝突、香港選舉制度、國民教育、「港獨」等議題。

胡錫進微博談論他與香港學生的座談。（微博）

胡錫進表示，與他座談的7名香港學生，3人來自香港大學，2人來自香港中文大學，還有2人是高年級的中學生。他說，「安排這次對話很不容易，因為他們換一個場景就可能是黑衣人，有的或許參加過暴力，他們與我見面之前難免有一些相互的警惕。」

據胡錫進透露，雙方在一個大型商場的餐廳包廂見面的，他形容自己是「第一次直接面對活躍參與示威的學生」，而對方也是「第一次面對來自內地的記者」。

胡錫進稱，經過商量，對方不同意錄像，也不同意拍攝照片，但同意了錄音。他在微博中先後公開了兩個音頻，其中一個是時長約40分鐘的縮減版音頻，配上簡體中文字幕；另一個則是時長約1小時36分鐘的完整版，未配上字幕。

胡錫進早前曾與《香港01》記者談及兩地在理解香港問題時的「平行時空」。（黎家浩攝）

據胡錫進總結，在這次座談中，他的印象是「很難用簡單幾句話評價這7名學生」。他曾問對方是否支持對公物的破壞，有一人表示不希望看到這些發生，自己也不會參加。但有人表示無條件支持。其中一人說，無論別的示威者做什麼，他都會支持，就是他們扔一顆原子彈也會支持。胡錫進引述他們的原則是「不割席」，「就是只要出發點都一樣，誰幹什麼都互相支持」。

胡錫進指，如果在街頭示威現場碰到他們，也不相識，很難說他們會不對自己構成威脅。「但是坐在桌子邊，我又感覺他們是可以溝通的，甚至不時閃過他們就像我的孩子一樣的幻覺。」

胡錫進認為，和香港學生一同坐在枱邊，「感覺他們是可以溝通的」。（資料圖片/香港01記者攝）

他們除了有人表達無條件支持暴力的那種決絕，還有其他少數衝動的話，大部分表述顯示了他們有名牌大學學生的思考能力，思維有邏輯性，但他們又明顯在思想上有政治運動時期特有的固執，或者說他們之前從未想過，從他們「追求民主」的價值起點延伸出的一些結論有可能是錯的。 胡錫進

在談話的最後，胡錫進還開玩笑說，「如果有一天我在香港被圍被打了，就說是你們的朋友，你們可以來救我。大家都笑了。」

胡錫進此次來香港也到香港中文大學拍片。（微博）

錄音在微博流傳後，引起不少內地網民熱議，以下留言節選自胡錫進微博：

「從音頻中，這些孩子還是可以的，耐心聽老胡說話，我對雙方溝通和和平解決有信心。」

「溝通的意義見仁見智，但溝通的必要還是有的。」

「忽然覺得這些學生並不是那麼難溝通，胡先生的一番話真的是苦口婆心！」

「老胡總以長者身份闡述大局和後果，年輕人關注自我意見能否公平表達，做制度改革，至於如何改，大家都不清楚。」

「幾個學生代表不了什麼，幾十個幾百個學生也代表不了什麼，沒人可以拿著標尺去劃條線，當下想要穩定和安全，以後的只能交給時間和歷史了。」

（微博）