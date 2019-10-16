【人權法案】中聯辦嚴厲譴責：立即收回黑手　停止操弄涉港法案

美國眾議院在本港時間10月16日早上，通過《2019年香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）。法案其後將交予參議院審議，再由美國總統特朗普簽署作實。 中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）負責人今日（16日）發表聲明，對美國國會眾議院通過《2019年香港人權與民主法案》，表示堅決反對和嚴厲譴責。

中聯辦負責人重申，香港回歸以來，「一國兩制」在香港的實踐取得舉世公認的成功。（資料圖片）

該負責人指，美國國會和少數政客對香港所發生的嚴重暴力犯罪視而不見，罔顧事實、顛倒黑白，把肆意縱火、打砸商舖、暴力襲警等嚴重犯罪稱之為人權和民主問題，惡意詆毀中國中央政府和特區政府，所通過的涉港法案是公然為「香港極端激進分子」撐腰打氣，粗暴干預香港事務和中國內政。

該負責人反問，「試問如果美國出現香港這些極端暴力行徑，美國政府和警察將如何自處？」他稱，美國歷史上許多處置暴力事件的例子顯示，美國部分政客對香港事務橫加指責，是赤裸裸的「雙重標準」，充分暴露了美方一些人在人權、民主問題上的極端虛偽和破壞香港繁榮穩定、牽制中國發展的險惡用心。

「搬起石頭砸自己的腳」

該負責人重申，香港回歸以來，「一國兩制」在香港的實踐取得舉世公認的成功。一個繁榮穩定的香港，符合包括美國在內的國際社會的共同利益。美國國會眾議院這種行為不僅嚴重傷害包括香港人在內的14億中國人民的感情，也將嚴重損害在香港有著巨大投資的美國企業、個人、商會的利益，只會「搬起石頭砸自己的腳」。

該負責人強調，任何人都不要低估中國政府和人民維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定，貫徹「一國兩制」的堅定意志和決心。「我們正告美國部分政客，立即收回干預香港事務和中國內政的黑手，停止操弄推動有關涉港法案的把戲，任何搞亂中國、破壞中國『一國兩制』的企圖都是癡心妄想，注定以失敗收場。」