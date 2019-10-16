【2020大選】國台辦評韓國瑜兩岸政策：台灣前途在於國家統一

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜10日（上周四）發表《兩岸政策白皮書》，當中提出多項主張，包括堅持「九二共識」、兩岸「和平雙贏」、反對一國兩制和台獨等。 《兩岸政策白皮書》又提到目前現階段不存在所謂統一和獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇。 大陸國台辦16日（周三）回應稱，台灣前途在於國家統一，陸方願意繼續團結廣大台灣民眾，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

韓國瑜10日（上周四）發表《兩岸政策白皮書》。（聯合新聞網）

據早前報道，韓國瑜的《兩岸政策白皮書》提出四項立場和願景：

第一是「捍衛中華民國、確保台灣安全」；第二是「反對一國兩制、反對台獨」；第三是「兩岸和平雙贏」；第四是「人民有錢、台灣繁榮」。

國台辦表示，台灣前途在於國家統一，陸方願意繼續團結廣大台灣民眾，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。（資料圖片）

國台辦：陸方願團結台灣民眾 推進統一

國台辦發言人馬曉光表示，陸方對台的大政方針是清楚的、明確的。一是堅持一個中國原則，是兩岸關係的政治基礎。儘管海峽兩岸尚未統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實也從未改變。陸方已經多次表明，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，反對台獨，兩岸關係就會改善和發展，台灣民眾的利益就會得到維護和增進。反之，兩岸關係就會遭到破壞，台海形勢就會出現動盪，台灣民眾的利益和福祉就會受到損害。

馬曉光續稱，二是台灣前途在於國家統一，台灣民眾福祉繫於民族復興。早日實現海峽兩岸統一，是海內外中華兒女的共同心願，陸方願意繼續團結廣大台灣民眾，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。