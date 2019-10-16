【人權法案】新華社：法案干涉中國內政　國際社會予以強烈譴責

美國眾議院在本港時間10月16日早上，通過《2019年香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）。法案其後將交予參議院審議，再由美國總統特朗普簽署作實。 中國官媒《新華社》採訪多名外國專家，指國際社會對美國眾議院通過該法案予以強烈譴責，認為美方公然干涉中國內政，充分暴露出美眾議院和一些政客遏制中國發展的政治圖謀。文章列舉了多名外國人士對法案的批評意見。

【美國】中美研究所學者古普塔（Sourabh Gupta）：美國此舉發出錯誤信號，旨在攪渾局勢，煽風點火，對穩定香港局勢毫無幫助。

【美國】《全球策略信息》雜誌社華盛頓分社社長瓊斯（William Jones）：美國會眾議院這一行為無疑是在干涉中國內政。如果香港激進分子因受到美國「鼓勵」而繼續任意妄為，終將為香港人所唾棄。

貝克（Richard Becker）認為，美國將《香港人權與民主法案》作為削弱甚至分裂中國的戰略組成部份。（ANSWER）

【美國】立即停止戰爭和種族主義聯盟美國西海岸負責人貝克（Richard Becker）：涉港法案是針對中國、針對香港特區政府推出的一項具有偏見性的法案。該法案並非基於客觀事實，而是出自美國內部反華勢力的政治意願，將其作為削弱甚至分裂中國的戰略組成部份。

【古巴】國際政治研究中心研究員雷加拉多（Eduardo Regalado）：美眾議院通過《香港人權與民主法案》的做法十分荒謬，純屬是對國際法和國際關係的干預與不尊重。美國在人權問題上採取雙重標準，只根據自身利益妄加指責。美國此舉反映其意圖在各層面遏制中國發展。

【尼日利亞】前駐香港總領事巴拉：在香港常駐期間親眼見證了香港的繁榮和香港人的勤奮友善，親身感受了 「一國兩制」在香港的成功實踐，香港近來的混亂局面令人深感意外和痛心。香港事務完全是中國內政，中國有權採取任何有助於止暴制亂的行動。外國政府和媒體的無端干預，只會進一步鼓勵暴力。

桑托羅（Maurício Santoro）認為，《香港人權與民主法案》違反國際法。（Twitter@msantoro1978）

【巴西】里約熱內盧州立大學國際關係教授桑托羅（Maurício Santoro）：美眾議院通過這一法案是對中國內政的干涉。《基本法》明確香港是中國領土不可分割的一部份，美國對分裂香港行為的支持是對中國內政的干涉，是違反國際法的。

【馬來西亞】中國公共關係協會副會長顏天祿：美眾議院執意通過涉港法案，公然插手香港事務、干涉中國內政的行為違反了國際關係原則，必須受到強烈譴責。美國應致力於促進全球和平建設以及維護國際秩序，而非通過干涉他國內政尋找損人利己的機會。

【阿富汗】中國友好協會會長蘇丹．艾哈邁德．巴辛：阿富汗人深知暴力活動會帶來怎樣的後果，也深受其苦。香港事務純屬中國內政，別國無權干涉。

（新華社）