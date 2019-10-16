北京「新社會階層女性」約145萬人　月均收入逾1.7萬元人仔

今日（16日），北京市社會科學院與社科文獻出版社聯合發布《北京藍皮書：北京社會發展報告（2018-2019）》。 藍皮書指出，根據調查，北京「新社會階層」女性規模約為145.2萬，佔女性總人口比明顯高於全國總體平均水平，個人月均總收入逾1萬7千元（人民幣），具有學歷高、收入高、職業滿意度較高的特徵。

「新社會階層」是指內地改革開放以來出現的新的社會階層，當中包括私營企業及外資企業的管理人員和技術人員、中介組織從業人員、自由職業人員等人群。

北京新社會階層女性規模約為145.2萬，佔女性總人口比明顯高於全國總體平均水平。（視覺中國）

藍皮書指，北京市新社會階層女性規模約為145.2萬，佔當地女性總人口13.7%，明顯高於全國總體平均水平。在年齡結構上，她們以中青年群體為主。新社會階層女性收入高、學歷高，其個人月均總收入17392元，是北京市女性整體情況的2.5倍；此外，本科學歷或以上的佔北京市新社會階層女性總人數的八成。北京市新社會階層職業女性中，普遍對工作情況感到滿意，半數以上認為能給工作帶來幸福感的主要因素是「工作地點離家近」和「薪資高」。

藍皮書還指出，北京地區女性流動人口在受教育水平、勞動權益保障程度以及留京意願上整體高於男性流動人口。

（《北京日報》）