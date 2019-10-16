台灣要取代香港成「亞洲金融中心」？　快別扯了吧！

台灣立法院歷來是各種鬧劇的上演場地，發生在香港的反修例示威又給這個劇場提供了新的素材，10月8日，國民黨立委羅明才對台灣金管會主委顧立雄與台灣行政院院長蘇貞昌的一番質詢過程，凸顯了台灣立法院立委問政與政務官員回答質疑的荒腔走板。

10月8日，國民黨立委羅明才（右）質詢台灣金管會主委顧立雄（左），內容為有關爭取讓台灣成為亞洲金融中心等問題。（影片截圖）

在這場質詢過程中，羅明才針對香港近來因反修例所引發的一連串抗爭釀成的社會動盪，指稱香港在國際上扮演了例如亞洲金融重鎮、亞洲藝術品拍賣中心、亞洲紅酒交易重鎮、亞洲物流中心等角色，羅藉此質疑金管會主管，在當前香港社會未能恢復之際，台灣是否要準備好把握機會「借機補位」，爭取讓台灣成為亞洲金融中心等位置，透過相關規劃「迎來更多的商機」。台灣金管會主委顧立雄對此提問刻意避開正面回覆，羅明才遂轉向行政院長蘇貞昌，質問：「台灣在這個部分可不可以快速地取代香港？」蘇貞昌則當場表示「這不是簡單的事情」，並以台灣在香港地區經營的金融都還很穩健，藉以表示當前香港情形「還沒到那種狀況」。

香港因反修例風波所引發的一連串抗爭釀成社會動盪。（香港01）

若仔細檢驗這段台灣立委與官員的答詢，其間的荒唐簡直是罄竹難書。首先，這是台灣立法院於九月新會期開議後的第四次院會，對行政院院長的施政報告進行質詢。而金管會主委之所以會列席備詢，乃因需要對金管會下轄的台灣金融研訓院等事業單位提交預算。雖然說羅明才在此間向金管會提問是否做好準備要提升台灣在亞洲金融物流等項目上的重要性，或者質問當局是否做出相關規劃，確實是金管會需要關注處理的部份，但不可否認已稍顯離題。而借著香港當前情勢，就要質問官員是否有任何規劃，讓台灣「取香港而代之」，只能說野心很大，但想法幼稚。畢竟香港今日的亞洲金融中心、紅酒中心、物流中心等地位並非一日就完成，也不可能只因為一時的政治風波，就讓企業全面棄守。更關鍵的問題是，台灣有什麼資本，憑什麼能取代香港成為亞洲金融中心、紅酒中心、物流中心？

國民黨立委羅明才（右）質詢行政院院長蘇貞昌（左）。（影片截圖）

也難怪，不論是金管會主委顧立雄，或者行政院長蘇貞昌，都對 「台灣是否做好準備」或者「台灣做好了什麼準備」迎接或者招攬更多商機的實際問題完全閃避，顧立雄只答出香港所具備的資本移動完全自由、金融總部所在，以及稅務低廉等三大優勢，對「正在積極研議開放」、「鼓勵台商把台灣當做香港之外另一個替代考慮」等說法含糊回應，而蘇貞昌的回應更是完全的「虛答」，竟然就是一句「政府當然因應各種變化，隨時要以最大的利益的方向做考慮」。

實際上，光是所謂讓台灣成為亞洲金融中心，或者說吸引更多外資來台投資的部份，台灣在法規上就對外國投資設立重重關卡。即便法律上沒有限制，只要審核外國資金的投審會，或者審核大陸資金的陸委會，針對每件投資案逐項審查時，隨意丟出一個「影響國安」等完全無法以具體標準衡量的理由。連港資到台灣蓋一個「雙子星」都可以扯出國安問題，活生生將投資擋在門外，如此充滿政治算計的「人治」標準，就算扯出所謂「民主自由」的大旗，恐怕也難以提升對外資的吸引力。

畢竟所有人的錢都不是大風刮來的，如何讓資金能夠最有效率地賺錢，才是各國資金投資的重要考慮。一方面，立法院裡實問虛答的荒唐戲持續搬演，另一方面，政黨和政治人物卻為私利而傷害經濟，阻絕外來投資，虛耗台灣自身能量，連蓋個「雙子星」大樓都能扯出「國安疑慮」，還怎麼替代香港成為亞洲金融中心？