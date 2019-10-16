四大經濟險象顯現　李內閣能力保中國嗎？

「肉夾饃多少錢一個？你們感到最近物價漲沒漲？生活受沒受影響？」在國務院總理李克強現身陝西西安考察的同日，其就召集了廣東、江蘇、湖北、河南及陝西5省黨政大員在此召開了一個經濟形勢座談會。不過，此次會議被外界解讀中國經濟形勢出現了新的判斷，形勢不容樂觀。

10月14日(周一) ，南部省份廣東，東部省份江蘇，中部地區的湖北、河南4省省長以及陝西省委書記、省長參與李克強主持的這次經濟形勢座談會，從會議形式上說，延續了往年總理聽取各界經濟建議座談會的慣例。不過，此次會議李對中國經濟形勢發出了警示——實體經濟困難突出，國內需求疲弱，一些食品因供求關係變化價格上升，一些地方發展動力不足。

此次經濟工作座談會的坦誠令外界警示，這是當前中國政府對中國經濟形勢的新判斷。因為，2018年底在江蘇南京召開的經濟形勢座談會，當時會議也明確了「國際國內各種挑戰和不確定因素明顯增多」，但仍然比較樂觀的認為可以「鞏固和發展長期向好趨勢」。甚至在7月國家統計局剛剛公布上半年國民經濟增長6.2%的同一時間，李克強主持召開的中國經濟形勢專家與企業家座談會上，李還稱「上半年經濟運行保持在合理區間，顯示了中國經濟巨大韌性」，且中國的市場活躍度，就業，居民收入以及生態環境等指標均好於預期。

但此次對中國經濟形勢描述顯然較為嚴峻。單看會議主題——「砥礪實幹 攻堅克難 確保完成全年經濟社會發展主要目標任務」就可見一斑。

今年3月全國兩會時，李克強在作政府工作報告時，明確了今年發展主要預期目標：國內生產總值增長6%至6.5%。當前，中國2019年GDP增速一季度為6.4%，二季度為6.2%，關於第三季度經濟增長數據，外界已有預期或是在6.1%，繼續下探中國近30年來最低增速。因此，李克強此次坦誠「困難突出」確實可見中國經濟承壓加大，當然也體現了中國政府的清醒認知。

關於第三季度經濟增長數據，外界已有預期或是在6.1%，繼續下探中國近30年來最低增速。(資料圖片)

國務院總理召開座談會聽取有關經濟的建議是個慣例，但此次為何是廣東、江蘇、湖北、河南、陝西五省座談？此次座談會召開的主地陝西面對經濟發展疲軟的困境，是很多省份所面臨的共同問題。李克強召開此次座談會的目的在於，如何以中國東部、南部江蘇、廣東這樣經濟發達省份，以及中部地區湖北、河南的發展經驗，尋求推進諸如陝西等這樣經濟增長疲軟，但具有巨大發展潛力的省份的經濟發展方案。這是李在會議上提到的四大經濟問題的地方發展動力不足問題。

關於 「實體經濟困難突出」一說，在此前的經濟工作會議中也有提及，例如2018年底在江蘇南京召開的經濟形勢座談會，當時會議也提及要通過減税降費等聚焦實體經濟的發展，但顯然還沒有達到「困難突出」的程度。

再如李所說的「國內需求疲軟」，數據顯示，今年上半年，中國社會消費品零售總額按年增長8.4%，增速比上年同期回落1.0個百分點，社會消費品零售總額增速放緩，引發了外界對「消費疲軟」的擔憂，甚至有人對消費能否在經濟增長中發揮基礎性作用產生了疑慮。

李克強在西安考察時，多次就豬肉保供穩價作出指示。（中國政府網）

至於李提到的「一些食品因供求關係價格上升」，九月全國居民消費價格指數CPI較去年同期上漲3%，其中，食品價格上漲11.2%，非食品價上漲僅1.0%。最顯著的是豬肉在市場的價格走高，統計顯示，九月份豬肉價格再次大幅攀升，年同比增長69.3%，較8月上漲46.7%。為此，國務院副總理胡春華還專門主持召開豬肉市場穩定會議，多個省份立下軍令狀將其作為「重大政治任務」，而李克強此番在陝西西安考察期間也特意來到當地特色的肉夾饃店鋪了解豬肉價格對民生的影響程度。

事實上，關於中國經濟目前的承壓問題，輿論早有準備。不過，在中國經濟第三季度數據出爐之際以及即將到來的中共四中全會，李召開的這此會議，從選擇時機上說，也明顯有穩定人心，寄望第四季度增速向好的用意。目前，中國政府已經出台了不少刺激政策，例如2萬億的減税降費，夜經濟的推出，此次李克強在考察陝西的行程中還特意到連接陝甘寧（陝西、甘肅、寧夏）的銀西高鐵（陝西段）現場考察，並稱「這項工程不僅對當前穩投資具有重大意義，更對中國區域協調平衡發展具有戰略意義」，要求中國目前高鐵空白省份，儘快接入全國高鐵網絡。