【人權法案】《聯早》引學者：中國有能力反制　但未到公布的時候

美國眾議院在本港時間10月16日早上，通過《2019年香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）。法案其後將交予參議院審議，再由美國總統特朗普簽署作實。 此後，中國外交部、外交部駐港公署、港澳辦、香港特區政府等分別發表聲明，對美方通過法案表示堅決反對和嚴厲譴責，中方將推出反制措施應對。 新加坡《聯合早報》就事件訪問內地學者。有學者認為，《人權法案》會使中國和特朗普陷入兩難，中國有力量和能力作出反制，但目前未到公布的時候。

時殷弘接受《聯合早報》訪問時說，美國參議院很可能會以壓倒性多數票通過法案，而特朗普簽署的可能性比不簽的可能性略大。（資料圖片）

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘接受《聯合早報》訪問時說，美國參議院很可能會以壓倒性多數票通過法案，而特朗普簽署的可能性比不簽的可能性略大。雖然特朗普知道簽署法案必將受中國反制，但若不簽，又會面對國內強大的壓力，這對目前面對民主黨發起彈劾等政治壓力的特朗普來說很不利。

時殷弘進一步分析，中國跟特朗普一樣也處於兩難，中國一方面要堅決維護中國對香港的主權和香港的穩定，以及中國和香港特區的重大經濟金融利益，但另一方面，中國也希望中美貿易談判不出現大逆轉。

他認為，法案生效的後果是，必將增加香港營商環境的不穩定性，也可能鼓勵香港的激進派採取更多暴力行動，引來警察鎮壓，從而給美國制裁並向中國施壓的理由。

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上海學者：「自由港」地位若受損 美企蒙巨大損失

《聯合早報》報道指，受訪學者都表示，目前很難預測中國會採取怎樣的反制措施。上海國際問題研究院港澳研究室主任張建則認為，中方不是沒有力量和手段反制，只是還沒有到公布的時候。

他指出，香港是美國最大的貿易順差來源地，香港的自由港地位倘若因法案受損，美國企業將蒙受巨大損失。而中國備用的反制選項可包括，限制對華不友善的美國政客入境香港和中國大陸，限制美國通過香港為在亞太的美軍力量補給，限制美國資本通過香港進入大陸的渠道等。