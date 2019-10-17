【施政報告2019】人民日報：做建設性的事情才能讓香港繁榮

反修例示威活動仍未停息，特首林鄭月娥周三（16日）發表2019年度施政報告，當中施政重點大部分聚焦在房屋及民生政策上。 官媒《人民日報》周四（17日）發表評論文章稱，「一個國家、一座城市，只有做真正『建設性的事情』，才能獲得發展，才能贏得他人尊重。」

林鄭破天荒地改以視像向市民發表《施政報告》。(余俊亮攝)

林鄭月娥16日未能順利在議事廳內宣讀施政報告，並破天荒地改以視像向市民發表。《人民日報》的評論認為，發表報告本應成為探討深層次問題、推動務實發展的良機，而反對派卻出於一己私利進行反對、阻撓，「令人不齒」。評論指，經此事件，全世界都看清楚了，「是誰在拒絕理性的交流和溝通，是誰在縱容違法和暴力，是誰在阻礙香港的繁榮和未來。」

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評論進一步指出，反對派和激進勢力製造了一種假像，好像做些「破壞的事情」就能解決香港今天的問題，仿佛只要觀點夠極端、方法夠暴力，他們就成功了，香港就「得救了」。「然而事情的真相卻是：一個國家、一座城市，只有做真正『建設性的事情 』，才能獲得發展，才能贏得他人尊重。」

《人民日報》批評反對派和激進勢力製造假像，好像做些「破壞的事情」就能解決香港今天的問題。（AP）

什麼是建設性的事情？對於今天的香港來說，如何解決住房問題，如何在科技創新領域激發出活力，如何培養出頂尖的人才、科學家，如何長久保持香港國際金融中心和貿易中心的地位，才是迫在眉睫、真正決定命運的關鍵議題。一味情緒化地反對，甚至訴諸暴力，不可能在以上領域有任何建樹，只會進一步拖累香港，貽誤發展的時機。 人民日報銳評

評論呼籲，香港街頭的年輕人，不妨先冷靜下來，放下心中成見，理性地思考一下，自己所狂熱信奉的所謂「民主」「自由」，到底會為這座城市帶來什麼。「希望更多香港市民站出來與暴徒『割席』，重拾內心深處的『獅子山精神』，為自己所熱愛的這座城市做些實實在在的努力。」

（人民日報）