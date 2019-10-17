台灣統派批評韓國瑜的兩岸政策　國台辦為何「冷處理」？

國民黨總統參選人韓國瑜於10日（上周四）率國政顧問團成員發表「兩岸政策白皮書」，他表示，「兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇」。 對此，台灣統派新黨主席郁慕明批評，認為韓國瑜這種說法是想重回馬英九路線，但「維持現狀」最後就是「逃避問題、坐以待斃」。 而在大陸國台辦於16日（周三）的例行記者會中，台媒就此問題詢問國台辦的態度，但國台辦卻沒有正面回應此問題，只重申「堅持一個中國原則，是兩岸關係的政治基礎」，以及「台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興」這兩點，顯然國台辦對於台媒的提問是採取「冷處理」的方式。

台灣統派新黨主席郁慕明近日批評韓國瑜的兩岸政策。（中央社）

而國台辦為何表現出對於韓國瑜的某種「寬容」呢？答案其實很簡單。國台辦對於「抗中拒統」的蔡英文顯然是抱持着批評的態度，而對於「反獨」的韓國瑜則採取「統一戰線」的做法，雖然韓國瑜在2020台灣大選中表達出「拒統」的態度，但從兩岸發展的角度來說，倘若韓國瑜能勝選，仍然有助於兩岸和平交流。至少國台辦不會在這個時間點表達對於韓國瑜的批評，因為這將反倒被台灣綠媒「見縫插針」，在台灣「黑韓產業鏈」的影響下，變相替蔡英文「助選」。

郁慕明事後在Facebook也發表看法，指出媒體刻意分化新黨和國民黨。他認為自己和韓國瑜是「內部矛盾」，因為兩黨都是認同「九二共識」、「和平交流」，但他仍然必須要針對韓國瑜的兩岸政策發表意見，因為這是新黨存在的意義和價值。而另一方面，他表示跟蔡英文則是「敵我矛盾」，因為民進黨是「聯美抗中」，使得兩岸關係已從僵局走向全面對抗。

國台辦於10月16日舉行例行記者會，未批評「拒統」的韓國瑜。圖為國台辦發言人馬曉光。（中央社）

而韓國瑜陣營也在發表「兩岸政策白皮書」後，正式向蔡英文下戰帖邀請進行辯論，不過卻遭到蔡英文的回絕。雖然蔡英文在兩岸政策方面明顯是失分項，但韓國瑜所提出的兩岸政策能否讓他在「抗中拒統」的台灣社會氛圍下成功地轉化為總統大選的得分項，也是未定之天。

此外，倘若如郁慕明所批評的，韓國瑜的兩岸政策其實只是「逃避問題、坐以待斃」，在兩岸關係陷入對立的局面下，沒有「大破大立」的兩岸政策，顯然台灣前途仍然只會是「紙上談兵」。