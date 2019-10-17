【中美貿易戰】中國商務部談第一階段協議　披露相關細節

17日（周四），中國商務部召開10月第一次例行新聞發佈會，新聞發言人高峰就近期中美貿易談判的熱點話題回應記者提問。

高峰表示，根據初步掌握的信息，今年以來，中國企業根據國內市場需要，按照市場化原則，自美進口一定數量的農產品，包括大豆2000萬噸，豬肉70萬噸，高粱70萬噸，小麥23萬噸，棉花32萬噸。

高峰指出，近期在華盛頓結束的新一輪中美經貿高級別磋商中，雙方就共同關心的經貿問題進行了坦誠高效建設性討論，取得了實質性進展。第一階段協議中，包括中方將根據國內需要，按照市場化原則，增加自美農產品訂購，以及美方將為此創造良好條件。

事實上，中國外交部發言人耿爽在15日（周二）回答有關進購美國農產品提問時也表示，中方將加快採購美國農產品。

美媒早前指，中國希望與美國10月底前進行更多的談判，以敲定第一階段協議的細節，協議將於11月在智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上簽署。（資料圖片）

美媒：中國考慮購買多種商品以增加進口

另據美國彭博社14日（周一）報道，中國希望與美國10月底前進行更多的談判，以敲定第一階段協議的細節。協議將於11月在智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上簽署。

有知情人士稱，中國正在考慮購買多種商品以增加進口，包括大豆、穀物、棉花、乙醇、化肥、果汁、咖啡和肉類等。中國還可以取消對酒糟進口的限制，取消對雞肉進口的禁令，還可能加上機械、木材及殺蟲劑這些商品。這些進口貨品的價值將超過400億美元，但中國尚未決定這項項目具體的價值。

也有消息稱，儘管中國承諾要購買更多美國農產品，但購買規模、時間框架和美國可能要給予甚麼回報的問題依然存在。

彭博社15日（周二）又報道，北京已經為採購如此大規模的美國農產品設定了前提條件。不願具名的消息人士透露稱，中國官員願意開始採購更多的美國農產品，作為「第一階段」貿易協議的一部分。

據悉，美國總統特朗普在11日（上周五）會見國務院副總理劉鶴時，對兩國分階段達成協議持積極看法，具體提到在第一階段解決農業協議，在第二或第三階段解決知識產權保護及強制性技術轉讓等問題，最後一個階段可能涉及國有企業補貼以及匯率操縱國地位問題。