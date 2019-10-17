【脱貧攻堅】頭號工程大限臨近　習李指示強調最難階段

今天（17日）是國務院設立的國家扶貧日。中共領導人習近平對脱貧攻堅工作作出指示強調，「困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題即將歷史性地得到解決，這將為全球減貧事業作出重大貢獻」。

習近平指出，當前，脱貧攻堅已到了決戰決勝、全面收官的關鍵階段。各地區各部門務必咬定目標、一鼓作氣，堅決攻克深度貧困堡壘。要採取有效措施，鞏固拓展脱貧攻堅成果，確保高質量打贏脱貧攻堅戰。

今年4月16日，中共總書記習近平在重慶舉行解決「兩不愁三保障」突出問題座談會，是習近平在考察重慶後舉行的重要扶貧工作會議。（資料圖片）

國務院總理李克強作出批示指出，各地區各部門要堅持以習近平思想為指導，貫徹落實黨中央、國務院決策部署，再接再厲，持續推進脱貧攻堅各項工作。

李克強稱，持續紮實做好東西部扶貧協作、對口支援、定點扶貧等工作，繼續動員全社會力量參與脱貧攻堅，各方面形成合力，確保完成今年再減少1,000萬以上貧困人口的任務，為明年打贏脱貧攻堅戰、全面建成小康社會奠定堅實基礎。

中共中央政治局委員、國務院扶貧開發領導小組組長胡春華在10月17日的脱貧攻堅表彰大會上指出，要大力弘揚脱貧攻堅精神，充分發揮先進模範和典型代表的示範導向作用，堅決攻克脱貧攻堅最後堡壘。

「脱貧」被視為中共新一個執政周期的「三大攻堅戰」之一，不但事關中國經濟能否繼續保持健康平穩發展，還是中共達成「國家治理體系和治理能力現代化」的關鍵，更是在於築穩中共執政合法性的基礎。

儘管中國在此前幾年，快速地實現數千萬人的脱貧，但中國還有上千萬最困難的貧困人口。他們不僅基數大，而且屬於客觀環境最惡劣，最難擺脱貧困的絕對貧困人口。

2018年2月11日，習近平在四川貧困縣考察。（新華社）

據中國官方媒體報道，從2012年至今，中國將現行標準下的農村貧困人口由2012年的9,899萬減少到2017年的3,046萬，但這3,000萬貧困人口，集中在中國的西南地區，以及西藏、新疆南部地區，卻是最難解決的難題，被稱為「難啃的骨頭」。

2015年，中共決定啟動「脱貧攻堅」行動。按照中南海下發的文件，中共提出到2020年，實現農村貧困人口脱貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困等。

因此，近幾年中國接連發布重磅文件大力扶持這些地區的脱貧。2016年12月2日，中國國務院印發《「十三五」脱貧攻堅規劃》，2018年8月，中國再次印發《中共中央國務院關於打贏脱貧攻堅戰三年行動的指導意見》。

進入2019年，中國經濟和外交困境逐漸紓解，扶貧議程密集展開，成為中共高層治國理政越發重要的一個事項。特別是習近平於今年4月份在重慶召集央地大員推進「兩不愁三保障」，給「脱貧攻堅」吹響了集結號和衝鋒號。

但2019年至2020中國仍需上千萬人口實現脱貧，才能完成全面脱貧的任務。但這對於中共來說，並非那麼容易。