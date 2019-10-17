曾受涉腐傳言困擾　楊利偉出任載人航天工程副總設計師

卸任中國載人航天工程辦公室主任一年後，「中國太空第一人」楊利偉於近日再獲新職，獲聘中國載人航天工程副總設計師。

楊利偉對中國載人航天之路有重大貢獻。（視覺中國）

據官媒《環球時報》17日（周四）報道，15日（周二）下午，中國載人航天工程總設計師、空間科學首席專家首次聘任儀式在北京舉行。中國工程院院士周建平獲聘總設計師，中國科學院院士顧逸東獲聘空間科學首席專家，王忠貴、楊利偉、陳善廣、周雁飛、劉晉、鄧一兵、唐一華、張柏楠等8人獲聘副總設計師。

值得一提的是，中國載人航天工程首次聘任了空間科學首席專家。還將總設計師、副總設計師由任命制改為聘任結合，來源涵蓋工程總體以及太空人、空間站、飛船、運載火箭、空間應用、發射場、測控通信等各大系統，意在發揮工程總體「龍頭」作用。

據悉，楊利偉是中國培養的第一代太空人。2003年10月15日9時，他乘由長征二號F火箭運載的神舟五號飛船首次進入太空，象徵着中國太空事業向前邁進一大步，起到了里程碑式的作用。2018年1月25日，楊利偉同其他11名太空人被中共中央宣傳部授予太空人群體「時代楷模」榮譽稱號。

楊利偉在神舟五號返回艙。（網絡圖片）

此前，曾有楊利偉涉貪腐的傳言。2018年4月，楊利偉由中國載人航天工程辦公室副主任提升為正主任，但他上任僅3個月，便被替換。 當時曾有消息稱，楊利偉是因涉徐才厚、張陽等人貪腐而被去職。

對此，中國載人航天工程網通過官方微博進行闢謠稱，楊利偉卸任中國載人航天工程辦公室主任，是因為「達到領導幹部任職最高年限」。公開資料顯示，楊利偉軍銜為少將，屬副軍級。中共軍方副軍級任職最高年限為53歲，楊利偉2018年7月卸任轉崗確屬正常調動。

據了解，中國載人航天工程於1992年9月21日由中國政府批准實施，代號「921工程」。為了加強對工程的管理，設立了「中國載人航天工程辦公室」，代表政府行使管理職能。