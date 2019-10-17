李克強晤美中貿易全國委員會代表團：中國大門只會越開越大

在中美貿易談判已經取得實質性進展之際，10月17日（周四），國務院總理李克強會見美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）訪華代表團並同代表團座談交流。

李克強會見美中貿易全國委員會訪華代表團並同代表團座談交流。（中國政府網）

據央視報道，李克強在人民大會堂會見美中貿易全國委員會董事會主席格林伯格（Evan Greenberg）率領的訪華代表團並同他們座談交流。

李克強表示，中美分別作為世界最大發展中國家和最大發達國家，兩國關係健康穩定發展對雙方和世界都有利。雙方要按照兩國元首達成的共識，堅持協調、合作、穩定的基調，在平等和相互尊重基礎上通過對話磋商解決有關問題，著眼長遠，腳踏實地，推動兩國經貿關係沿著正確軌道前行。

李克強希望包括美中貿易全國委員會在內的美工商界人士繼續為促進兩國關係發展、增進民間相互了解和理解發揮積極作用。 李克強指出，中國開放的大門不會關上，只會越開越大。中國已經全面放開製造業，服務業開放也在持續推進。中國將對標國際先進水平，打造市場化、法治化、國際化的營商環境，對內外資企業等各類市場主體一視同仁，更加嚴格保護產權和知識產權。中國的發展也是世界的機遇。歡迎包括美國在內的各國企業擴大對華投資合作，更好實現互利共贏。

李克強與格林伯格一行會面，李克強希望包括美中貿易全國委員會在內的美工商界人士繼續為促進兩國關係發展、增進民間相互了解和理解發揮積極作用。（中國政府網）

美方代表表示，美中合作符合雙方共同利益。美國工商界希望保持對華接觸，不希望中美「脫鉤」，也不希望看到貿易戰和加徵關稅。

中國仍然是大多數美企優先考慮的市場

據悉， 在和中國打了18個月的貿易戰之後，美國總統特朗普10月11日表示，中美雙方已經達成「第一階段」協議，目前只需要把相關內容落實在文字上。

當然，能夠達成階段性協議，並分階段逐步解決中美貿易爭端，無論對於中美，還是對於世界而言，也是相當的利好消息。因為中美貿易戰不僅影響到中美，也影響到世界局勢。

中美貿易緊張關係是在華企業的最大擔憂，美中貿易全國委員會此前發布的2019年度會員調查顯示，絕大多數美國企業在華經營實現盈利，中國仍然是大多數受訪企業優先考慮的市場。

中美貿易緊張關係是在華企業的最大擔憂。（資料圖片）

美中貿易全國委員會會長克艾倫（Craig Allen）曾表示，美企對經貿摩擦深表擔憂，但沒有太多證據表明美企正在離開中國。他說，在華經營的大多數美企都明白，在可預見的未來，中國仍將是全球增長的主要引擎之一。

美中貿易全國委員會副主席帕克（Jack Park）也表示，選擇退出中國的企業將令它們自己和美國失去巨大的商業機遇。

美中貿易全國委員會是一個非政府、非盈利的組織，擁有200多家在中國經商的美國會員公司，會員公司既包括可口可樂等國際知名大型企業，也包括美國小型企業和服務業公司。