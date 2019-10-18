【國慶70周年】愛國熱情變消費新熱點？軍媒批網售紀念章仿製品

解放軍報社主辦的《中國國防報》近日報道，十一國慶前後，有人在微信朋友圈看到網上出售國慶紀念章的廣告，圖片上的「紀念章」酷似真品，難以分辨真假，呼籲監管部門需要盡快打擊處理售假行為。

報道引述收藏業界人士的意見稱，網上出現仿造的紀念章，可能與國慶70周年引發的收藏熱有關。「新中國成立70周年系列慶祝活動，在群眾中進一步激發出民族自豪感和愛國愛軍情，『愛國熱情』成為消費的新熱點，進而推動了與國慶相關的『國慶經濟』。有關單位或行業系統發行了相關的紀念品、紀念幣，價格隨之水漲船高。」

「慶祝中華人民共和國成立70周年」紀念章。（中國國防報）

報道的評論則指出，紀念章是「榮譽的載體」，是「犧牲奉獻的明證」，無論出於什麼目的，都不能任由網上制售紀念章的行為無序蔓延。評論還說，網上制售紀念章危害不容忽視，非法制售假冒紀念章，破壞了頒發紀念章的權威性和嚴肅性，同時不排除個別人利用假的紀念章，假冒英雄模範、有功人員和英烈後代等，實施招搖撞騙等不法活動。

評論認為，打擊制售假冒紀念章的行為，應由政府牽頭，公安部門、工商執法、市場監管和軍事機關等單位聯合發力，嚴查生產廠家，強化源頭控制，盯緊銷售環節，堵塞流通渠道，將網上制售紀念章的行為消滅在未萌之際。

至於管控網上制售紀念章的行為，評論稱網絡銷售平台責無旁貸，建議對制售假冒紀念章的廠家納入失信名單，依法做出處罰，遏制網上制售假紀念章的行為。

（中國國防報）