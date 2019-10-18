中共反腐持續　河北省3名縣委書記同時落馬

中共河北省紀委監委今天（18日）接連公布了3名縣（市）委書記被查的消息。3人分別為：保定淶水縣委書記王義民、石家莊晉州市委書記陳慧明、廊坊永清縣委書記邢華金。

《北京日報》旗下的微信公眾號「長安街知事」報道稱，3人均長期在當地任職，其中王義民兩次因土地問題被黨內警告、嚴重警告。

保定淶水縣委書記王義民落馬。（網上圖片）

2011年起，王義民就出任淶水縣委書記一職務，至今未曾發生變動。因為違法用地，其曾兩次被處分。

2016年7月，國土部公布掛牌督辦的6起案件。其中，淶水縣委縣政府以建設京淶產業新城名義，未經批准，於2012年4月至2014年9月，違法徵收2,061.84畝土地。最終，因違法批准徵地，王義民被給予黨內警告處分。

2019年2月底，有媒體報道了淶水縣西部太行山區「一個別墅項目獨享2,000畝生態大湖」的情況。3個月後，河北省委辦公廳、省政府辦公廳發出通報，並做出後續處理。

通報介紹，該項目為「華銀天鵝湖」，實際佔地1,419.55畝，2008年開工建設。經核查認定，該項目是違法違規項目，主要存在違法違規供地、違法佔地、超規劃建設、違規審批等問題。最終，因長期失察失管、未進行有效制止和查處，王義民被給予其黨內嚴重警告處分。

另據官方通報顯示，2019年5月，河北省政府發出通知，正式批准淶水縣退出貧困縣序列。

石家莊晉州市委書記陳慧明落馬。（網上圖片）

與王義民一樣，此次落馬的陳慧明也長期擔任「一把手」。這名畢業於清華大學的官員曾任晉州市長，早在2013年就升任市委書記。

晉州市政府網站顯示，陳慧明曾在10月13日下午，到城管綜合行政執法局調研指導「不忘初心，牢記使命」主題教育工作。10月15日，陳慧明還公開露面。當時，第二屆中國（石家莊）國際生物醫藥科技發展論壇在石家莊高新區舉行，他還出席了揭牌儀式。

永清縣委書記邢華金落馬。（網上圖片）

與王義民、陳慧明略有差別的是，邢華金曾任廊坊市政府副秘書長，2017年初外調永清擔任縣委書記。

公開報道中，有關邢華金的相關信息很少。10月9日至10日，他曾外出調研。10月17日，邢華金還以永清縣委書記身份開展「扶貧日」走訪慰問活動。