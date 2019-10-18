【觀察】「放生」毒蛇咬死湖北村民　善信祈福變闖禍重複犯錯

最近有內媒報道，今年6月底，兩名佛教徒為了祈福，走遍湖北神農架、雲南西雙版納、江西井岡山等地，在各大名山勝境「放生」，不料其中包括大量毒蛇，致使神農架一名村民被蛇咬後死亡，引起公眾恐慌。9月29日，當局行政處罰兩名善信，並指示受害者家屬提出民事訴訟。

不論香港抑或內地，「放生」惹禍的新聞年年都有，今年4月在在吉林長春，一男子便自稱夢見「滿山遍野的小龍蝦需要解救」，所以和友人一連2日到水產市場，花費7萬多元買走魚、小龍蝦和大閘蟹，在長春西湖及同心湖放生。然而由於東北氣候寒冷，當地檔主便指「獲救」水產活不了多長時間。

去年10月，有善信在本港九龍接收水塘放生大批黃鱔。(林振華攝)

今年2月，有本港市民分別於屯門海灘及蒲台島水域，發現兩隻疑被「放生」的龜隻，其中一隻是雌性綠海龜，殼上有用橙色油漆所寫「放生」字眼，並有一道疑被撞擊造成的傷痕，另一隻是淡水龜，殼上被人用白油寫上「佛光普照」，被發現時經已死亡。

市面「田雞」大多是牛蛙

若果問這些善信有何想法，他們不會引經據典長篇大論，答案一般都很直接簡單。行善積德是最普遍的講法，他們自認為自己救了生命，積德作了福，放生是一項善舉；也有一些是較為世俗的想法，他們相信放生積福會有回報，福報種類包括財運。

假設在一座小村莊，獵人漁夫就地打獵捕漁，籠裡動物全都是土生土長。善信們出於積德祈福的心願，買下和購買籠中待宰動買，在本地放生容讓其回歸大自然，也就是一般想像中的單純做法。可是隨著經濟發展，信仰所寄居的現實環境也改變了許多，引致屢見不鮮的「好心做壞事」。

與上述自成一角的小村莊不同，如今市面上水產禽畜來自全球各地，例如香港所賣「田雞」大多是外來品種的牛蛙，買來放生會造成很大影響，一則是本地環境不宜牛蛙生長，放生就如同「送死」，二則牛蛙如「僥幸」適應，有可能在缺乏天敵下大量繁殖，成為排斥本地青蛙的「入侵物種」。

去年8月，有善信在上水梧桐河放生，其中以7大箱田雞最為人關注。(Liu Chi Chung提供)

瀾滄江邊「放蛇」惹恐慌

另一方面，隨著物質生活日益豐盛，財富大幅增加，放生習俗由過往買一兩條魚作個心意，變為一箱箱魚蝦蟹倒進池塘求個多福多壽。今年4月，一名在雲南做生意的黑龍江男子便為求財運，花了約1.6萬元人民幣，買了大量蛇、羅非魚、鱔魚和泥鰍作放生之用，一度引起民眾恐慌，不敢到瀾滄江邊戲水。

「放生」不只是宗教實踐，同時也是經濟活動，既然有大批善信不吝金錢買水產禽畜，自然會引來「有心人」專門經營這門生意。早在2016年，官方新華社就曾報道，成都一帶放生對象以水產為主，商家接「訂單」後到野外按客戶要求捕獵，甚至衍生出「捕捉-放生-再捕捉」的惡性循環。

個人信仰體驗看似無害，可是一旦有成百上千的信眾做同一樣的事，疊加效果就相當驚人，以至形成遺害萬千生靈的產業鏈，可惜年復一年重複有人犯錯，匪夷所思的事例不絕於聞。