【NBA】施華稱中國要求解僱莫利　央視：妄想扭曲事實佔道義高地

NBA火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前在Twitter上發表撐港言論引發軒然大波。NBA總裁施華（Adam Silver）17日表示，組織已在應付事件造成數以百萬計美元的損失，並表明拒絕應中國政府要求對莫利進行處分或予以開除。 對此，中國外交部於18日否認中方曾提出此要求，官媒《央視網》19日則發表評論稱，外交部的回應給「造謠的施華」予以有力還擊，揭穿他的「醜陋嘴臉」。

火箭隊總經理莫雷的涉港言論令NBA在中國市場蒙受損失。（AP）

央視網的評論指，施華在處理此事時大搞「雙重標準」，簡單將莫利挑戰中國主權的表態與言論自由畫等號，是「有意混淆概念、强詞奪理」。評論續批評施華身爲一個「有國際影響力的體育聯盟的總裁」，公然編造謊言抹黑中國擾亂公衆視綫，令人不齒。

在狡辯之後，施華爲了迎合某些美國政客的口味，竟然信口雌黃、無中生有，企圖讓中國背上「得理不饒人」的黑鍋，妄想通過扭曲事實站上道義高地，以博人眼球、博取好感、博得支持，其口口聲聲所强調的平等、尊重蕩然無存。施華身居NBA要職，一言一行代表著聯盟的整體形象，但其所言所行、所作所爲令人不得不懷疑：他要把NBA帶往何處？ 央視網評論

評論認為，施華想以栽贓他人撈取政治資本，這樣的伎倆即便能蒙混一時，但絕不會永遠得逞。「日久見人心，一旦品德出了問題，遲早會有報應。我們還要警告那些真真假假的美國政客們，不要再拿所謂『言論自由』那一套陳詞濫調來掩飾某些亂港分子的暴行，否則香港暴徒們的手法很可能會請君入瓮，在你們國家複製！」

中國外交部發言人耿爽表示，中國政府從未要求NBA解僱莫利。（資料圖片）

據此前報道，施華17日參加《時代》周刊峰會時表示，「我們被要求解雇他（莫利），被中國政府要求，被我們在政府和業務中應對的各方。我們已說（這個）沒有可能發生。我們甚至沒有可能處分他。」

中國外交部發言人耿爽18日回應稱，已專門向有關部門去做了了解和核實，得到的結果是中國政府從來沒有提出過這樣的要求。

（綜合報道）