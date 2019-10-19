【一國兩制】港澳辦副主任黃柳權：澳門經驗可為香港提供一定借鑑

慶祝澳門回歸20周年研討會周六（19日）在北京大學舉行，國務院港澳辦副主任黃柳權在會上表示，「一國兩制」在澳門實踐創造許多具澳門特色的經驗做法，可用來指導未來澳門實踐，也可為香港提供一定借鑑。

黃柳權指，「一國兩制」的實踐愈發展、澳門《基本法》的落實愈深，遇到的新情況新問題就愈多。當前「一國兩制」實踐進入50年不變的歷史中期，正面臨著一系列新形勢、新情況、新挑戰、新機遇，「這都迫切需要我們站在新的時代高度，以《憲法》和《基本法》為憲制基礎建構一套符合港澳實際的「一國兩制」理論體系，更好地指導實踐。」

慶祝澳門回歸20周年研討會周六在北京大學舉行。（中新社）

黃柳權強調，「一國兩制」是解決歷史遺留的港澳問題的最佳方案，也是港澳回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。但在現實中如何全面準確理解「一國兩制」確實是一個突出問題。當前港澳社會、特別是香港出現的很多問題，從根源上是與有些人對「一國兩制」存在模糊甚至錯誤的認識有關，有需要加強對「一國兩制」理論的研究，深入挖掘「一國兩制」的基本精神和核心要義，建構「一國兩制」的法理和學理基礎，並用港澳乃至國際社會聽得懂、願意聽的語言進行展示。

黃柳權表示，「一國兩制」在澳門的實踐不僅遵循其基本精神和原則方針，且根據實際創造了許多具澳門特色的經驗做法，例如始終堅持維護《憲法》和《基本法》的權威，始終堅持行政主導的政治體制，始終以發展為第一要務等，「這些經驗值得認真總結，不僅可用來指導未來澳門的實踐，也可為香港提供一定的借鑑。」

（中國新聞網）