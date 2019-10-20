內地前三季GDP按年增6.2%　官媒：增速仍不低，來之不易符合預期

國家統計局18日公布最新的中國經濟運行資料，顯示2019年第三季度的國內生產總值（GDP）按年增長6.0%，增速較上一季度（6.2%）繼續回落，創下1992年有統計以來的季度最低值，而前三季度總體GDP則按年增長6.2%。 對於GDP增速明顯回落，官媒《經濟日報》今天（20日）刊文指，雖然增速有所下降，但在國內外風險挑戰明顯增多的複雜局面下，6.2%仍是一個不低的增速，主要指標保持在合理區間，經濟發展的品質和效益穩步提升，這樣的增速來之不易，符合預期水平。

內地前三季GDP按年增6.2%，經濟持續下行。（HK01製作）

受內外條件影響增長放緩

文章稱，從外部看，今年以來，國際環境更加複雜嚴峻，貿易壁壘不斷增加，地緣政治不確定性上升，國際貿易增長放緩，世界經濟增長乏力的局面加劇。從內部看，中國經濟正由高速增長階段轉向高質發展階段，長期積累的矛盾與新問題新挑戰交織，經濟結構調整陣痛持續釋放，國內改革和發展任務繁重。

文章指出，在此背景下，官方及時出台一系列逆周期調節政策，較好頂住經濟下行壓力，前三季度交出增長6.2%的成績單，殊為不易，且處於政府工作報告確定的「國內生產總值增長6%－6.5%」目標區間內，符合宏觀調控的預期。

文章進一步指，觀察一個經濟體的經濟運行狀況，不僅要看其經濟增長數量指標，考量其經濟增長的速度和規模，更應該關注其品質和效益的指標。雖然GDP增速雖然呈現逐季放緩趨勢，經濟下行壓力進一步顯現，但經濟發展的品質和效益仍在穩步提升，經濟增長重心逐漸向第三產業轉移，投資結構持續優化，有助於經濟增長品質的提升。

消費支出已經成為拉動中國經濟增長的主要動力。（HK01製作）

經濟增長底氣足潛力大

文章又指，展望今後一個時期，儘管外部存在不確定性，國內確定性的支撐因素還是比較多，中國經濟總體平穩、穩中有進的態勢沒有變，仍具有保持中高速增長的條件和潛力，發展底氣十足。由於前兩個季度經濟增速快於三季度，且各方對第四季度走勢已有較充分的思想準備，政策層面亦有積極應對舉措，今年完成增長6.0%-6.5%的目標應無問題。

文章最後強調，信心比黃金更重要，現階段更是如此。中國經濟不缺投資領域，不缺發展空間，關鍵要增強企業家信心。針對不確定性的問題，要增加政策的透明度，保持宏觀政策的連續性和穩定性；要澄清質疑，把當前面臨的困難和挑戰在一定的場合下跟市場主體講清楚；要深化改革，尤其是深化關鍵領域的改革。

（內地《經濟日報》）