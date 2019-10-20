內地「炒鞋」風氣盛　人行警告會助長金融風險　要求加強監測控管

內地今年興起炒賣限量版波鞋的風氣，可觀的轉手利潤吸引不少大學生作為謀財之道，「靠炒鞋實現財務自由」、「這一屆95後月入百萬」等話題層出不窮，甚至衍生出「雲炒鞋」、「鞋期貨」等概念。 人民銀行上海分行於近日發布《警惕「炒鞋」熱潮 防範金融風險》的金融簡報，警告「炒鞋」平台實為「擊鼓傳花」式資本遊戲，槓桿資金入場還會助長金融風險，各義務機構應高度關注，採取有效措施切實防範此類風險。

千元波鞋炒至2萬

內媒報道指，某品牌一款波鞋最近一段時間在二手市場上熱度最高，其發售價格為1899元（人民幣，下同），在「炒鞋」平台上已高達萬元，並持續吸引着不少人的搶購。發售價格在1299元的另一款波鞋，在二手市場的價格更曾超過兩萬元，近幾個月因熱度降低，價格跌到1萬多元。

據悉，「炒鞋」現象呈現參與者數量多、交易量大、價格波動劇烈等特徵。購買者的不斷加入持續提升波鞋在二手市場的倒賣價格，一雙鞋子往往會經過多輪倒賣，層層溢價，例如Nike全品牌溢價幅度超過58%。此外，「炒鞋」還刺激一些無良廠商趁機生產銷售仿製波鞋。

波鞋價格的瘋漲導致「劉餅乾」資金鏈斷裂，虧空1000萬元人民幣左右。（截圖）

玩家開「交易所」炒期貨

據介紹，更有「炒鞋」玩家順勢開發App，開設「交易所」，鞋子可當作股票來低買高賣，整個交易過程中並不需要現貨，轉讓鞋子所有權就可以輕鬆實現盈利。

今年7月，內媒曾披露一名「97後」球鞋愛好者「劉餅乾」因炒鞋生意而身負巨債。由於波鞋價格瘋漲導致供貨鏈斷裂，「劉餅乾」的貨源無法承擔其愈來愈大的發貨量，便在明知缺貨的情況下放貨，再把收到的貨款賠付給之前的買家。隨後「劉餅乾」被多名債主舉報，於7月中旬被成都警方刑事拘留30日，涉案金額達千萬元。

人行上海分行發布金融簡報，警告「炒鞋」風險。（北京日報）

人行：防止「炒鞋」亂象事態蔓延

人行簡報稱，內地已經有超過10個「炒鞋」平台，且如同股票有大量參與者和交易量，而且價格波動劇烈，「炒鞋」行業背後可能存在的非法集資、非法吸收公眾存款、金融詐騙、非法傳銷等涉眾型經濟金融違法問題值得警惕。

簡報指出，「炒鞋」值得關注的問題包括：交易呈現證券化趨勢，交易量巨大；部份第三方支付機構為「炒鞋」平台提供分期付款等加槓桿服務，槓桿資金入場助長金融風險；操作黑箱化，平台一旦「跑路」，容易引發群體性事件。

針對這些亂象，簡報中要求各義務機構提高對「炒鞋」的關注和研究，加強對相關反洗錢工作重要性的認識，認真對照上述業務風險，及時開展自查自糾工作，對「炒鞋」背後潛在的金融風險做到早預警、早發現、早處置，防止「炒鞋」亂象事態蔓延，防範群體性金融事件，引導理性消費和投資，發現相關情況及時上報。

（綜合報道）