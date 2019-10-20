【觀察】雙雙確認「第一階段協議」　中美準備結束貿易戰了嗎？

10月19日（上周六），國務院副總理劉鶴在出席2019年世界虛擬現實產業大會時罕見正面回應，稱中美新一輪經貿高級別磋商在諸多領域取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定了重要基礎。劉鶴的這一回應延續了此前中美一致確認的雙方將達成第一階段協議的向好趨勢，輿論紛紛預期糾纏了一年多的中美貿易戰即將結束。

然而，中美貿易戰真的進入尾聲了嗎？這是輿論的一廂情願還是中美真的已經做好了握手言和的全面準備，觀察當前中美貿易戰的局勢，恐怕現在說中美貿易戰即將結束還言之過早。

特朗普宣布完雙方在第13輪談判取得實質進展第一步後，劉鶴送上一直放在手裏的習近平的信。（路透社）

10月10日舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商的成果及後續雙方的反應的確容易給人造成這樣的判斷。首先在當輪的談判之前，無論是副部級的磋商還是當時的局勢都讓外界預期不會有好的談判結果，但在當這輪談判過後，特朗普宣布即會見了劉鶴，並搶先表示基本上已經達成了協議，或會在11月亞太經合組織（APEC）峰會期間與國家主席習近平簽署第一部分的協議，美中非常接近結束貿易戰。局勢的扭轉令外界大呼意外，輿論期待值迅速拉昇。

此後，美方決定暫時取消原定從10月15日開始將針對2500億美元的中國商品的關税從25%提高到30%的計劃；中國官方10月15日也正式表態與美國在達成經貿協議的問題上態度是一致的，並表示將加快採購美國農產品。10月19日在劉鶴回應中美當前的磋商進展當天，中共中央政治局常委韓正在另一場會議上也談到中美貿易戰，表示中國將進一步降低關税，消除各種非關税壁壘。連日來的持續向好表態與看起來穩步推進的第一階段協議事宜讓輿論也開始樂觀起來。

不過，劉鶴10月19日當天的講話中，在回應中美新一輪中美經貿磋商取得實質性進展後，其補充說明的是「停止貿易戰升級，有利於中方，有利於美方」而不是「停止貿易戰」，這意味着當前中美並非是在「不打貿易戰」上取得了共識，而是暫時維持「不升級」的局勢。顯然，「休戰」與「結束貿易戰」中間恐怕還有很長的路要走。莫說結束貿易戰，恐怕僅僅當前的休戰共識都不是一個穩定的局面，因為在對華關税問題上，中美之間仍然存在分歧。

劉鶴指中美最新一輪貿易談判已在諸多領域取得實質性進展。（美聯社）

此前，美國只是暫時取消了原定10月15日的提升懲罰性關税的計劃，但並沒有徹底取消加徵的這部分關税以及12月中旬將生效的對華關税計劃。在10月17日中國商務部的記者會上，發言人高峰就催促美國儘快取消對華加徵關税，但美國財政部長姆努欽卻表示，尚未決定如果協議達成，現有關税或定於將在12月生效的關税是否會被取消。顯然，這不是中國希望聽到的答案。

但問題的糾結在於，一則，美國要求中國兑現購買500億美元美國農產品的承諾，這就意味着中國不得不取消對美國農產品加徵關税的前提條件，但美國卻不鬆口取消對華加徵商品關税，這顯然不符合中國在中美貿易談判的過程中一直強調的「平等尊重」原則，歷次的談判觸礁經歷，美國不願取消對華關税而要求中國做出讓步致使談判屢屢陷入僵局也印證了這一點。

中美第13輪貿易談判落幕，中國官方公開雙方在談判會場合照。（新華社）

二則，美國在取消對華關税上確實也保有考慮，因為中美貿易磋商進入分階段談判的狀態，如果在第一階段就取消對華關税，那麼在接下來的第二、三階段難以達成共識，勢必又要重啟或加徵關税，屆時局勢更加複雜，原本敏感脆弱的信任關係更難維持，因此美國恐怕也很糾結。但是如果就姆努欽所說達成第一階段協議，美國還不能決定是否取消加徵的關税，對於中國來說，顯然不能接受。甚至，雙方都已明確的「第一階段協議」簽署計劃會因美國現在的猶疑不定再遭到擱置。

不僅是當前的第一階段協議就面對關税的分歧，在拖後解決的知識產權保護及強制性技術轉讓、中國產業政策、國有企業補貼等棘手問題上中美恐怕還有更艱難的談判。從中國官方此前釋放的信號來看，中美貿易持久戰的基調短時間不會變。不僅是中國官方保持既定的謹慎姿態，整個中國輿論場都顯得更加沉穩。美國單方面搶先宣布中美或會簽署「第一階段協議」之時，中國官方僅以「磋商成果」來回應，直至10月15日才通過中國外交部正式回應「協議」一說，而民間輿論強調更多的是「特朗普會不會再次出爾反爾」。