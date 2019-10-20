蘋果行政總裁庫克任職清華大學　網民：這是一個積極的信號

美國蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）近日訪華，根據北京清華大學發布的資訊，顯示庫克擔任了清華大學經濟管理學院顧問委員會主席。 不少網民贊同這種國際化的交流，也有網友疑問「那還抵制美國嗎」？

根據「清華大學經濟管理學院」公眾號發放的消息，10月18日（上周五），清華大學經濟管理學院顧問委員會2019年會議在清華大學舉行，這是該委員會成立以來的第20次年度會議。本年度共有35位委員參加顧問委員會會議及相關活動。會議由清華經管學院顧問委員會新任主席庫克主持。

清華經濟管理學院顧問委員會2019年會議現場。（「清華大學經濟管理學院」公眾號）

庫克在會上發言表示，未來三年將與全體委員共同致力推動學院發展，為將學院建設成為世界一流的經濟管理學院而努力。

清華大學經濟管理學院顧問委員會成立於2000年10月，由知名企業家、商學院院長、知名學者（包括諾貝爾經濟學獎獲得者）以及中國政府及財經部門領導人組成。學院首任院長朱鎔基擔任顧問委員會名譽主席。

關於庫克任職清華大學的消息也引發了不少網友的熱議，不少網友贊同這種國際化的交流。

網民熱議：

「不論國籍，能讓學生學到真東西才是真的厲害。」

「兼容並包嘛，新血液能帶來新思想。」

「要想發展就要吸收優秀的技術和管理經驗，沒有這麼多年的對外合作交流，沒有那麼多機構和留學生，中國根本就發展不起來。」

「那還抵制美國嗎？」

「在貿易戰這麼焦灼的情況下。美國指標性企業的CEO積極貼近中國市場。這是一個積極的信號。」

（綜合報道）