【貿易戰】揭打壓中國根源　美學者：美視新興力量崛起為威脅

不斷升級的中美貿易戰令兩國經濟遭受重創。對於當下中美之間的競爭，美國國際政治理論家、芝加哥大學政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）上周三（16日）在北京外國語大學發表演講時指，國際秩序仍由大國力量主導的，正在崛起的力量必然會挑戰主宰世界的力量，主宰世界的力量必然會阻止這種挑戰。 他表示，中國和美國互相競爭，正是源於各自力量的不斷壯大。中美競爭不具有特殊性，只要是新興力量崛起，就會被美國視為威脅。

中美之間的競爭愈演愈烈。（VCG）

米爾斯海默分析稱，中國在眾多國際組織中發揮日益重要的作用，而美國現任政府認為這些組織對美國無益。相反，中國隨着自身力量的日益強大，能夠參與國際秩序的制定，並從中獲益，而中國的加入能讓這些組織更為壯大。

他進一步指出，20世紀美國的主要競爭對手有德國、日本、俄羅斯，而隨着時間推移，這些國家的力量不斷下降，到目前為止，這些國家中沒有一個能與美國相抗衡。

他在演講中反覆提及的一句話就是「中國仍是美國最大的威脅」。他說，在接下來的50年到100年內，美國仍將是世界上的超級大國，中國已崛起成為經濟強國，同時也成為唯一能夠威脅美國的力量。

在他看來，印度雖然和中國同為亞洲人口和經濟體量巨大的國家，但不像中國這樣發展這麼快，這麼引人注目，暫時無法達到中國這樣的地位。因此，美國也不會像對待中國這樣對待印度。

值得一提的是，美國全國公共廣播電台（NPR）10月20日在一篇報道中提到，4月，美國總統特朗普給美國前總統卡特（Jimmy Carter）打了一個電話，特朗普在電話中說，「中國正在超越美國」，這令他感到不安。卡特表示，美國在戰爭上花費了3萬億美元，而中國這些年來從未向任何國家發動戰爭，同時大力興建基礎設施。

對此，中國官媒《人民日報》旗下海外網直指，從這番通話可以看出，面對中國的崛起，美國是焦慮的。

此外，米爾斯海默還指責美國政府奉行「美國優先」政策。他表示，由於「美國優先」政策，美國不斷將盟友推遠，在這種情況下，他們轉而「投向中國的懷抱」，這是非常愚蠢的做法。

（綜合報道）