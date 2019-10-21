【北京觀察】毛澤東元素現身武漢軍運會的密碼

「我們領袖毛澤東，指引着前進的方向......」10月18日晚在中國召開的第七屆世界軍人運動會上，中國領導人習近平端坐主席台，會場數萬人合唱歌曲《歌唱祖國》。 不過，此次演唱的歌曲版本因與此前中國重大活動場合所演唱版本不同，因採用歌詞帶有「毛澤東」的版本而在內地輿論場引發關注。有聲音指，這是習近平時代毛澤東色彩的又一次重現。

歌曲背後的政治圖景

《歌唱祖國》是1950年國慶期間創作的愛國歌曲，多年以來，在中國重大國務活動、外事活動、檢閲活動中被作為禮儀曲、開場曲或尾聲結束曲多次演唱，被稱為「第二國歌」。不過，該歌曲誕生以來，在不同歷史時期因歌詞差異而存在不同版本，包括1950年中國文藝創作者王莘創作的原版、經過修訂的1965年《東方紅》合唱版（標準版）、1968年文革版《歌唱社會主義祖國》、2008年奧運會現場版，奧運後發行的林妙可版本等。

2017年6月30日晚，慶祝香港回歸20周年文藝晚會上，習近平與眾人演唱的歌曲《歌唱祖國》也是2008年版本。（Reuters）

例如，1950年版本的歌詞在第2段寫道「我們愛和平，我們愛家鄉，誰敢侵犯我們就叫他滅亡」「我們領袖毛澤東，指引着前進的方向」，而1965年的版本（被稱為標準版）是在1950年版本上由原創作者修訂的，與1950年版大致保持相同，出入較大的是1968年文革版與2008年奧運會版本。

1968年文革版的《歌唱社會主義祖國》在共同段的第1句就出現不同，將標準版的「勝利歌聲多麼響亮」換成「革命歌聲多麼響亮」，第3句「歌唱我們親愛的祖國，從今走向繁榮富強」換成「我們偉大領袖毛澤東，領導我們奔向前方」，第二段「我們勤勞，我們勇敢， 五千年曆史光輝燦爛」改為「無產階級文化大革命，開創了馬列主義新篇章」等，突顯當時濃重的文革色彩。而2008年版的則簡潔到歌詞只歌唱「繁榮富強」。

不同版本的歌詞當然是不同時期政治環境的寫照，在經歷過前30年的曲折探索後，中國確立以經濟建設為中心的發展路線，近年中國在較為穩定的國際國內環境下一心發展經濟，自然也就謳歌「繁榮富強」。

根據整理，在此次軍運會之前的數次重大活動場合，歌曲《歌唱祖國》基本上都是「2008年的奧運版本」，例如2014年在紀念新中國成立65周年音樂會上，習近平與與會者一起齊唱的《歌唱祖國》，同年在慶祝澳門回歸15周年的文藝晚會上，2017年在慶祝香港回歸20周年晚會上，習近平與眾人共同演唱的都是2008年版本。但此次，在武漢舉行的軍運會現場合唱的則更接近1965年版本。

習時代的「毛」色彩

輿論之所以反應強烈，一方面是在重大的活動場合，已經習慣2008年的歌曲版本，有網民表示很多年沒聽過完整版的演唱，甚至有稱是第一次聽到完整版；另一方面是中國度過了幾十年的相對穩定期，類似於「誰敢侵犯我們就叫他滅亡」「我們領袖毛澤東，指引着前進的方向」這樣極具政治張力的官方宣傳已經很久沒有出現在輿論場。

正如輿論的好奇，為何這樣一首具有代表性的歌曲時隔多年在此次的軍運會上會再啟用數十年前的版本。

《多維新聞》此前曾作出過表述，今天中國最大的政治是習近平，而習又是一個正愈來愈多展現毛澤東特質的中共領導人，從他紅色背景出身所烙印的對中共政權的責任感與使命感，到其恢復「整風」、對鬥爭論述的治國之術，再到對社會主義的探索，對中共「初心」的強調都呈現出與毛類似的精神特質，亦因此，在被稱為「新時代」的習時代，中國的政治環境令外界感受到愈來愈多毛的色彩。

這種觀感常常給外界一種錯解，在輿論中存在這樣一種看法，認為中國前30年經歷了曲折的社會探索與文化浩劫，是被認為錯誤的30年，甚至是不值得肯定的30年，當這種判斷放置到今天的時代背景，輿論很容易對帶有毛印記的政治表達產生反彈，認為中國正在倒回那個歷史時期。

事實上大可不必有如此擔心，中國不會回到那個歷史時期，這不僅是兩代領導人的不同，亦因為中國今天的政治運行有自己的節奏。而中共也正是基於這樣的自信，敢於在今天再次唱出代表了那個時代的歌曲。

當然，事情或許還有另外一層考慮，歌曲作為一種政治符號表達當下中共釋放的信號。

一個多月前，習近平剛剛在2019年的秋季期中央黨校中青年幹部培訓班開班式上發表了一番「鬥爭」的言論，被輿論解讀為吹響「鬥爭」集結號。當前中美貿易雖然暫時得以維持休戰，香港局勢仍然動盪，國際局勢正在深刻演變，中國內部改革阻力仍然不可小覷，壓力交織，這樣的背景之下，恐怕要借歌詞傳達的不僅是字面解讀，也是那個時代的一種精神氣魄。